Суд розглядатиме справу юнака, якого підстрелили з мисливської рушниці в Карпатах

Косівський районний суд призначив підготовче засідання у справі про інцидент під час якого в липні 2024 року поранили 18-річного Максима Шпетка з вогнепальної зброї.

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Про це пише “Галка” з посиланням на ухвалу Косівського районного суду.

Провадження відкрито за ст. 128 КК України (тяжке тілесне ушкодження з необережності) та ч. 1 ст. 135 КК України (залишення в небезпеці). За інформацією від захисника потерпілого Андрія Рогалевича, раніше розгляд справи було передано з Верховинського районного суду до Косівського — через участь усіх місцевих суддів у попередніх ухвалах у межах слідства.

Адвокат потерпілого Андрій Рогалевич висловив сумніви щодо належної кваліфікації справи. За його словами, слідчий експеримент та публікації у ЗМІ не вплинули на перекваліфікацію обвинувачення.

“Справу передали до суду лише за ст. 128 і 135. Але я подав ще одну заяву про незаконне поводження зі зброєю. У підозрюваного під час обшуку виявили два карабіни з простроченими дозволами — а це, згідно з позицією Верховного Суду, рівнозначно їхній відсутності. Тобто має бути ще й стаття 263 КК України. Але заяву так і не внесли до ЄРДР. Я подав скаргу до суду на бездіяльність”, — повідомив адвокат Рогалевич.

Засідання призначили на 23 липня 2025 року.

Інцидент стався на горі Кострич у липні 2024 року. Група чоловіків приїхала на полювання на позашляховику Toyota Land Cruiser. За словами сторони захисту потерпілого, мисливці нібито переплутали хлопця з кабаном. Пораненого юнака залишили на місці без допомоги.