Що таке отит, чому болить вухо та чи можна захворіти через протяг. Рекомендації лікаря

У літній період року частішають звернення як дорослих, так і маленьких пацієнтів до лікарів-отоларингологів. Причина – біль у вусі. Найчастіше він виникає через таке захворювання, як отит.

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Як не захворіти та чи можна вберегти вуха від болючої хвороби та які небезпеки містить отит читачам Правда.іф розповідає дитячий та дорослий лікар-отоларинголог медичного центру VISE clinic Марія Родя.

Отит – це небезпечне захворювання, запальний процес середнього, зовнішнього чи внутрішнього вуха. Для отитів характерні біль у вусі, зниження слуху, свербіж, підвищення температури, набряк слухового ходу, виділення з вуха. Скарги можуть бути різні, залежно від того, яка частина вуха уражена.

Чи справді отит може виникнути через перебування на протязі?

Протяг сам по собі не викликає отит! Лікар Марія Родя підкреслює: переохолодження не є прямою причиною отиту – основна причина: бактеріальна або вірусна інфекція.

Зовнішній отит, або як його ще називають «вухо плавця», часто з’являється влітку після купання у водоймах або басейнах, особливо якщо людина після плавання чухає вухо і заносить інфекцію. Ще одна помилка, яка доводить до гострого запалення вуха, чистка вух гострими предметами, які для цього не призначені (зубочистки, ключі, сірники, шпильки).

Подібні дії можуть привести до пошкоджень вушної раковини, пошкодження шкіри у вусі, подряпини – це потенційні «ворота» для бактерій. Вушна сірка – природний бар’єр від проникнення бактерій всередину вуха, тому надмірно прочищати слухові проходи і позбавляти себе цього бар’єру також не потрібно.

Середній отит – одна з найпоширеніших вушних інфекцій, особливо у дітей. Він стосується запалення або інфекції середнього вуха, тобто простору, який знаходиться за барабанною перетинкою.

«При болі у вусі у жодному разі не можна лікуватися популярними методами народної медицини. Мова насамперед про закапування спирту, цибулевого соку у вухо. Якщо там є перфорація барабанної перетинки, дірочка, то цей спирт може потрапити в середнє вухо, та викликати опік слизової оболонки, запалення та навіть глухоту. Діагностувати таку перфорацію може тільки лікар під час проведення отоскопії. Прогрівання також може нашкодити, тому що воно прискорює розмноження бактерій, і може спричинити поширенню інфекції глибше», – наголошує Марія Родя.

«Симптоми отиту, грибкової інфекції, сірчаної пробки, травми – можуть бути схожими. Ви не можете вдома визначити, що саме спричиняє біль. Неправильне самолікування – шлях до ускладнень і тривалого лікування. Ви можете приглушити симптоми, але не знищити інфекцію – це призведе до хронічного процесу. Не використовувати жодних крапель чи «рецептів із бабусиної скрині» без діагностики. Лікувати тільки перевіреними засобами, призначеними лікарем», – каже Марія Родя.

Підсумок від лікаря:

«Вухо – делікатний орган. Неправильне втручання може призвести до ускладнень, включно з втратою слуху. Не ризикуйте – краще зверніться до спеціаліста».

Детальніше за посиланням: https://vise.com.ua/intervyu/otolaringolog/