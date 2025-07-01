Петиція про відкликання звернення Франківської міської ради щодо припинення абортів набрала необхідну кількість голосів

Петиція з вимогою відкликати звернення Івано-Франківської міськради щодо заборони абортів набрала необхідну кількість голосів для розгляду.

27 червня 2025 року її зареєструвала франківка Христина Ставнича. Станом на 16:30 1 липня петиція набрала 277 голосів із 250 необхідних.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Про це йдеться на сайті електронних петицій виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради, передає правда ІФ з посиланням на Суспільне

Авторка петиції Христина Ставнича розповіла, що звернення депутатів міськради щодо припинення абортів її вразило, тож вона не змогла не відреагувати.

“Це є моя позиція, щоб у жінок не відбирали право голосу і базові права. Франківськ — це не діра. У нас не може релігійний фанатизм переважати над здоровим глуздом”, — сказала франківка.

Тепер петицію має розглянути міська рада.

Що відомо про звернення Івано-Франківської міської ради

27 червня 2025 року депутати Івано-Франківської міської ради підтримали звернення “Про захист життя зачатих дітей і припинення абортів в українському народі” до президента України, Верховної ради та премʼєр-міністра.

Звернення зачитав депутат від “Свободи” Ярослав Дубас. Під час свого виступу він сказав, що це є питанням національної безпеки. Після голосування міський голова Марцінків звернувся до Дубаса зі словами: “Славік, з тебе могорич”.

Директор громадської організації “Центр політичних студій” Віталій Світлик сказав у коментарі Суспільному, що таке звернення депутатів є популістичним. Зокрема, пункти про збільшення виплат з держбюджету.

Зі слів заступниці медичного директора Івано-Франківського обласного перинатального центру Олександри Скиданчук, заборона абортів може становити небезпеку для життя жінок. Якщо жінка з тяжкою екстрагенітальною патологією, якій рекомендують перервати вагітність за медичними показаннями, не зробить цього, померти може як дитина, так і вона сама.