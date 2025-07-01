У Марківцях затримали водія з підробленим посвідченням

Учора в селі Марківці за перевищення швидкісного режиму патрульні зупинили автобіль Audi.

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Керманич надав для перевірки посвідчення водія, яке мало ознаки підробки, а саме: відсутні необхідні захисні елементи та не друкарський тип нанесення шрифтів, інформують патрульні.

Також виявилось, що посвідчення з вказаним номером та серією зареєстроване за іншою особою. Для встановлення всіх обставин патрульні викликали на місце слідчо-оперативну групу. На 35-річного водія інспектори склали постанову за ст.126 (Керування транспортним засобом особою, у якої відсутні необхідні документи на право керування) КУпАП.

Патрульні нагадують, що за використання свідомо підробленого документа передбачена кримінальна відповідальність за ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) ККУ.