Рудюк, Болденков, Кучерук і Романюк залишили «Прикарпаття»

Під час літнього міжсезоння у складі “Прикарпаття” відбулися перші кадрові зміни.

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30 червня завершився термін дії контрактів у Володимира Рудюка, Владислава Кучерука та Юрія Романюка, а також за обопільною згодою сторін припинено співпрацю з Валерієм Болденковим.

Усі четверо футболістів залишають івано-франківську команду “вільними агентами”.

Володимир Рудюк (22.04.2000) розпочинав з “Поділля” у ДЮФЛУ, згодом грав за юніорську і молодіжну команди “Карпат”, а також провів 6 матчів у складі юнацької збірної України U-17 у відборі до Євро-2017 і зіграв три матчі за юніорську збірну U-19. У складі “Руху” став бронзовим призером молодіжного чемпіонату України 2020/21. З літа 2021-го на правах оренди виступав за “Прикарпаття”, у складі його провів 81 матч у Першій лізі та Кубку України і забив 3 голи.

Валерій Болденков (08.09.1994) розпочав свій футбольний шлях з молдовської команди “Ністру” (Атаки), згодом перебрався до України. У 2010 році Болденков прийняв українське громадянство. Свого часу зіграв 7 матчів за молодіжну збірну України у відборі до чемпіонату Європи 2017. У професійній кар’єрі цього захисника були такі клуби, як: “Динамо-2”, “Петрокуб” (Молдова), “Волинь”, “Пюнік” (Вірменія), “Карпати”, “Поділля”. З 2024-го року виступав за “Прикарпаття”, за яке відіграв 29 матчів.

Владислав Кучерук (14.02.1999) грав за молодіжну команду “Динамо”, після чого змінив кілька клубів в УПЛ на правах оренди (“Колос”, “Чорноморець”, “Зоря”). У 2019 році у складі національної команди U-20 став чемпіоном світу серед молоді у Польщі. За півтора роки голкіпер зіграв 28 матчів у складі “Прикарпаття”, з яких 10 матчів відстояв “на нуль”.

Юрій Романюк (06.05.1997) є вихованцем луцької “Волині”, у складі якої дебютував у Прем’єр-лізі в березні 2016 року. Згодом фланговий захисник виступав за “Чорноморець”, “Дніпро-1”, “Агробізнес”, “Металіст”, “Карпати” та аматорський ФК “Тростянець”. У футболці “Прикарпаття” провів 7 матчів (537 хвилин).