На Івано-Франківщині організували благодійний крафтовий ярмарок для збору коштів на потреби військових

В історико-релігійному центрі “Гора над Дністром” відбувся крафтовий ярмарок фермерської продукції з нагоди Дня фермера.

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Захід поєднав презентацію натуральної продукції з різних районів Івано-Франківщини з благодійним збором коштів для 91-го окремого протитанкового батальйону ЗСУ, пишуть Версії.

На території Івано-Франківської області відбувся крафтовий ярмарок фермерської продукції, приурочений до святкування Дня фермера. Захід проходив на території історико-релігійного центру “Гора над Дністром” та зібрав виробників з різних громад Прикарпаття, які представили широкий асортимент автентичної продукції місцевого виробництва.

Про проведення заходу повідомила начальниця Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, яка підкреслила важливість підтримки місцевих фермерів та благодійний характер ярмарку. Презентована на заході продукція характеризувалася як натуральна, виготовлена з дотриманням українських традицій та особливою увагою до якості.

“Крафтовий ярмарок на «Горі над Дністром» — підтримуємо фермерів і наших Захисників! У межах святкування Дня фермера на території історико-релігійного центру «Гора над Дністром» організували крафтовий ярмарок фермерської продукції, який об’єднав учасників із різних громад Прикарпаття. Уся продукція — автентична, натуральна, зроблена з любов’ю до землі та в дусі українських традицій”, – зазначила Світлана Онищук.

Косівський район представив на ярмарку різноманітний асортимент продукції, включаючи сири власного виробництва, м’ясні вироби, квас, вишиванки та сувенірну продукцію. Виробники з Верховинського району привезли витримані сири від місцевої сироварні, демонструючи традиційні методи виробництва молочної продукції регіону.

Коломийський район презентував унікальну равликову продукцію, що свідчить про розвиток альтернативних напрямків сільського господарства на Прикарпатті. Представники Бурштинської громади запропонували відвідувачам домашню випічку, хліб та різноманітні смаколики власного приготування.

Козині ферми з Тлумаччини продемонстрували професійний підхід до виробництва молочної продукції, представивши сири у вакуумному пакуванні та в банках, що забезпечує тривале зберігання та зручність транспортування. Виробники з обласного центру Івано-Франківська презентували авторські прикраси та домашні солодощі, які відображають творчий потенціал міських майстрів.

Малинові господарства області представили широкий асортимент продукції з ягід, включаючи варення, джеми та подарункові набори, які користуються популярністю серед споживачів завдяки натуральному складу та традиційним рецептам приготування. Окремою частиною ярмарку стала презентація керамічних виробів від місцевих гончарів, які не лише демонстрували свою продукцію, але й проводили майстер-класи для дітей та дорослих відвідувачів.

Особливою характеристикою ярмарку стала його благодійна спрямованість, яка поєднала підтримку місцевого виробництва з патріотичними цілями допомоги українським захисникам. Організатори заходу поставили за мету збір коштів на придбання автомобіля та зарядної станції для потреб 91-го окремого протитанкового батальйону Збройних Сил України, який виконує бойові завдання на покровському напрямку фронту.