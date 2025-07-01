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У госпіталі після важкого поранення помер прикарпатець Степан Гречанюк
Диван на коліщатках в темній вітальні

У госпіталі після важкого поранення помер прикарпатець Степан Гречанюк

Автор: Петро Якимчук
01/07/2025 21:33
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Скорботна звістка прийшла у Богородчанську громаду

У госпіталі після поранення на фронті помер військовослужбовець з Богородчанської громади Степан Гречанюк. Він отримав важкі травми та опіки від прямого влучання російського дрона.

Про смерть захисника Україн повідомив на Facebook-сторінці голова громади Ростислав Заремба, передає Правда ІФ

Степан Гречанюк народився 1983 року, проживав у селі Забережжя. До війська чоловік мобілізувався у травні 2023 року. Служив у десантно-штурмовій бригаді.

“Ми зустрічалися взимку практично на кордоні з Курською областю. Важко було розпізнати у цьому скромному чоловікові з м’якою посмішкою бійця. Але він у той період виконував надзвичайно небезпечні бойові завдання, забезпечуючи ротацію особового складу і доставляючи боєприпаси на десятки кілометрів вглиб ворожої території”, — пише Ростислав Заремба.

Після Курської області Степан Гречанюк воював на Донеччині, де 19 червня 2025 року поблизу села Шахове Покровського району був важко поранений.

“Дев’ять днів медики у військовому госпіталі намагалися врятувати його життя, але надзвичайно важкі рани та опіки тіла не дали шансу вижити”, — йдеться у дописі.

Український військовий з пакунком біля автомобіля.
Полеглий Степан Гречанюк