У госпіталі після важкого поранення помер прикарпатець Степан Гречанюк

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Скорботна звістка прийшла у Богородчанську громаду
У госпіталі після поранення на фронті помер військовослужбовець з Богородчанської громади Степан Гречанюк. Він отримав важкі травми та опіки від прямого влучання російського дрона.
Про смерть захисника Україн повідомив на Facebook-сторінці голова громади Ростислав Заремба, передає Правда ІФ
Степан Гречанюк народився 1983 року, проживав у селі Забережжя. До війська чоловік мобілізувався у травні 2023 року. Служив у десантно-штурмовій бригаді.
“Ми зустрічалися взимку практично на кордоні з Курською областю. Важко було розпізнати у цьому скромному чоловікові з м’якою посмішкою бійця. Але він у той період виконував надзвичайно небезпечні бойові завдання, забезпечуючи ротацію особового складу і доставляючи боєприпаси на десятки кілометрів вглиб ворожої території”, — пише Ростислав Заремба.
Після Курської області Степан Гречанюк воював на Донеччині, де 19 червня 2025 року поблизу села Шахове Покровського району був важко поранений.
“Дев’ять днів медики у військовому госпіталі намагалися врятувати його життя, але надзвичайно важкі рани та опіки тіла не дали шансу вижити”, — йдеться у дописі.