Сухий корм для котів Brit Care: збалансоване харчування преміум-класу

Brit Care — це високоякісний сухий корм супер-преміум класу, створений для задоволення харчових потреб котів з урахуванням їхнього віку, способу життя та особливостей здоров’я.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Завдяки натуральному складу, гіпоалергенним інгредієнтам і функціональним добавкам Brit Care допомагає підтримувати імунітет, травлення, шерсть, зуби та сечовидільну систему вашого улюбленця.

Переваги сухого корму Brit Care для котів

1. Гіпоалергенний склад

Без пшениці, сої, кукурудзи

Без штучних ароматизаторів і консервантів

Підходить для чутливих котів та тварин із харчовими алергіями

2. М’ясо – головний інгредієнт

У кожному рецепті: індичка, лосось, ягня або курка

Високий вміст тваринного білка для підтримки м’язової маси

3. Збагачено функціональними добавками

Омега-3 і Омега-6 – для здорової шкіри та блискучої шерсті

Пребіотики та пробіотики – для травлення

Вітаміни A, D3, E, та таурин – для зору, серця та імунітету

Види сухого корму Brit Care для котів

Назва Призначення Основні інгредієнти Об’єм Ціна Brit Care Cat Sterilized Sensitive Для стерилізованих та чутливих котів Індичка, рис, пробіотики 2 кг від 699 ₴ Brit Care Cat Grain-Free Haircare Для довгошерстих котів Лосось, картопля, олії 2 кг від 749 ₴ Brit Care Cat Indoor Anti-Stress Для котів у квартирі Качка, валеріана, пребіотики 2 кг від 739 ₴ Brit Care Cat Show Beauty Для краси шерсті та здоров’я шкіри Лосось, лляна олія, біотин 2 кг від 769 ₴ Brit Care Cat Kitten Healthy Growth Для кошенят Курка, яйця, таурин 2 кг від 689 ₴

Для кого підходить корм Brit Care

Кошенята – спеціальні формули для здорового росту

Стерилізовані коти – контроль ваги та здоров’я сечостатевої системи

Коти з чутливим травленням або алергіями

Активні та домашні коти – підтримка енергії та імунітету

Чому варто купити Brit Care в PetMarket

Оригінальний продукт від офіційного постачальника

Широкий вибір формул і об’ємів (400 г, 2 кг, 7 кг)

Консультації фахівців онлайн

Швидка доставка по Україні

Регулярні знижки та акції на Brit Care

Як правильно переводити кота на Brit Care

Протягом 5–7 днів змішуйте старий і новий корм. Щодня збільшуйте частку Brit Care у мисці. Слідкуйте за реакцією організму: стілець, апетит, активність. Завжди надавайте доступ до свіжої води.

Висновок

Сухий корм Brit Care — це ідеальний баланс між натуральністю, якістю та функціональністю. Якщо ви шукаєте корм, який покращить самопочуття, зовнішній вигляд і настрій вашого кота — обирайте Brit Care на PetMarket.ua.

FAQ

Чи підходить Brit Care для стерилізованих котів?

Так, є спеціальні формули для стерилізованих тварин зі зниженим вмістом жиру та підтримкою сечової системи.

Чи є в складі зернові?

Більшість лінійок Brit Care — беззернові або з гіпоалергенним рисом.

З якого віку можна давати Brit Care?

Є окрема лінійка для кошенят від 1 місяця. Для дорослих — з 1 року.

Реклама