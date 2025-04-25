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Сухий корм для котів Brit Care: збалансоване харчування преміум-класу
Диван на коліщатках в темній вітальні

Сухий корм для котів Brit Care: збалансоване харчування преміум-класу

Автор: Олег Мамчур
25/04/2025 12:14
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Brit Care — це високоякісний сухий корм супер-преміум класу, створений для задоволення харчових потреб котів з урахуванням їхнього віку, способу життя та особливостей здоров’я.

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Завдяки натуральному складу, гіпоалергенним інгредієнтам і функціональним добавкам Brit Care допомагає підтримувати імунітет, травлення, шерсть, зуби та сечовидільну систему вашого улюбленця.

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Переваги сухого корму Brit Care для котів

1. Гіпоалергенний склад

  • Без пшениці, сої, кукурудзи
  • Без штучних ароматизаторів і консервантів
  • Підходить для чутливих котів та тварин із харчовими алергіями

2. М’ясо – головний інгредієнт

  • У кожному рецепті: індичка, лосось, ягня або курка
  • Високий вміст тваринного білка для підтримки м’язової маси

3. Збагачено функціональними добавками

  • Омега-3 і Омега-6 – для здорової шкіри та блискучої шерсті
  • Пребіотики та пробіотики – для травлення
  • Вітаміни A, D3, E, та таурин – для зору, серця та імунітету

Види сухого корму Brit Care для котів

НазваПризначенняОсновні інгредієнтиОб’ємЦіна
Brit Care Cat Sterilized SensitiveДля стерилізованих та чутливих котівІндичка, рис, пробіотики2 кгвід 699 ₴
Brit Care Cat Grain-Free HaircareДля довгошерстих котівЛосось, картопля, олії2 кгвід 749 ₴
Brit Care Cat Indoor Anti-StressДля котів у квартиріКачка, валеріана, пребіотики2 кгвід 739 ₴
Brit Care Cat Show BeautyДля краси шерсті та здоров’я шкіриЛосось, лляна олія, біотин2 кгвід 769 ₴
Brit Care Cat Kitten Healthy GrowthДля кошенятКурка, яйця, таурин2 кгвід 689 ₴

Для кого підходить корм Brit Care

  • Кошенята – спеціальні формули для здорового росту
  • Стерилізовані коти – контроль ваги та здоров’я сечостатевої системи
  • Коти з чутливим травленням або алергіями
  • Активні та домашні коти – підтримка енергії та імунітету

Чому варто купити Brit Care в PetMarket

  • Оригінальний продукт від офіційного постачальника
  • Широкий вибір формул і об’ємів (400 г, 2 кг, 7 кг)
  • Консультації фахівців онлайн
  • Швидка доставка по Україні
  • Регулярні знижки та акції на Brit Care

Як правильно переводити кота на Brit Care

  1. Протягом 5–7 днів змішуйте старий і новий корм.
  2. Щодня збільшуйте частку Brit Care у мисці.
  3. Слідкуйте за реакцією організму: стілець, апетит, активність.
  4. Завжди надавайте доступ до свіжої води.

Висновок

Сухий корм Brit Care — це ідеальний баланс між натуральністю, якістю та функціональністю. Якщо ви шукаєте корм, який покращить самопочуття, зовнішній вигляд і настрій вашого кота — обирайте Brit Care на PetMarket.ua.

FAQ

Чи підходить Brit Care для стерилізованих котів?

Так, є спеціальні формули для стерилізованих тварин зі зниженим вмістом жиру та підтримкою сечової системи.

Чи є в складі зернові?

Більшість лінійок Brit Care — беззернові або з гіпоалергенним рисом.

З якого віку можна давати Brit Care?

Є окрема лінійка для кошенят від 1 місяця. Для дорослих — з 1 року.

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