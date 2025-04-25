Сухий корм для котів Brit Care: збалансоване харчування преміум-класу

Brit Care — це високоякісний сухий корм супер-преміум класу, створений для задоволення харчових потреб котів з урахуванням їхнього віку, способу життя та особливостей здоров’я.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Завдяки натуральному складу, гіпоалергенним інгредієнтам і функціональним добавкам Brit Care допомагає підтримувати імунітет, травлення, шерсть, зуби та сечовидільну систему вашого улюбленця.
Переваги сухого корму Brit Care для котів
1. Гіпоалергенний склад
- Без пшениці, сої, кукурудзи
- Без штучних ароматизаторів і консервантів
- Підходить для чутливих котів та тварин із харчовими алергіями
2. М’ясо – головний інгредієнт
- У кожному рецепті: індичка, лосось, ягня або курка
- Високий вміст тваринного білка для підтримки м’язової маси
3. Збагачено функціональними добавками
- Омега-3 і Омега-6 – для здорової шкіри та блискучої шерсті
- Пребіотики та пробіотики – для травлення
- Вітаміни A, D3, E, та таурин – для зору, серця та імунітету
Види сухого корму Brit Care для котів
|Назва
|Призначення
|Основні інгредієнти
|Об’єм
|Ціна
|Brit Care Cat Sterilized Sensitive
|Для стерилізованих та чутливих котів
|Індичка, рис, пробіотики
|2 кг
|від 699 ₴
|Brit Care Cat Grain-Free Haircare
|Для довгошерстих котів
|Лосось, картопля, олії
|2 кг
|від 749 ₴
|Brit Care Cat Indoor Anti-Stress
|Для котів у квартирі
|Качка, валеріана, пребіотики
|2 кг
|від 739 ₴
|Brit Care Cat Show Beauty
|Для краси шерсті та здоров’я шкіри
|Лосось, лляна олія, біотин
|2 кг
|від 769 ₴
|Brit Care Cat Kitten Healthy Growth
|Для кошенят
|Курка, яйця, таурин
|2 кг
|від 689 ₴
Для кого підходить корм Brit Care
- Кошенята – спеціальні формули для здорового росту
- Стерилізовані коти – контроль ваги та здоров’я сечостатевої системи
- Коти з чутливим травленням або алергіями
- Активні та домашні коти – підтримка енергії та імунітету
Чому варто купити Brit Care в PetMarket
- Оригінальний продукт від офіційного постачальника
- Широкий вибір формул і об’ємів (400 г, 2 кг, 7 кг)
- Консультації фахівців онлайн
- Швидка доставка по Україні
- Регулярні знижки та акції на Brit Care
Як правильно переводити кота на Brit Care
- Протягом 5–7 днів змішуйте старий і новий корм.
- Щодня збільшуйте частку Brit Care у мисці.
- Слідкуйте за реакцією організму: стілець, апетит, активність.
- Завжди надавайте доступ до свіжої води.
Висновок
Сухий корм Brit Care — це ідеальний баланс між натуральністю, якістю та функціональністю. Якщо ви шукаєте корм, який покращить самопочуття, зовнішній вигляд і настрій вашого кота — обирайте Brit Care на PetMarket.ua.
FAQ
Чи підходить Brit Care для стерилізованих котів?
Так, є спеціальні формули для стерилізованих тварин зі зниженим вмістом жиру та підтримкою сечової системи.
Чи є в складі зернові?
Більшість лінійок Brit Care — беззернові або з гіпоалергенним рисом.
З якого віку можна давати Brit Care?
Є окрема лінійка для кошенят від 1 місяця. Для дорослих — з 1 року.
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