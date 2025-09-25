ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Світлана Онищук назвала кількість переселенців, яка офіційно зареєстрована на Прикарпатті

Автор: Ігор Василик
25/09/2025 08:45
На сьогодні в Івано-Франківській області зареєстровано 109 775 переселенців.

Повідомляє голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук, передає Правда.іф.

У тому числі:

  • людей з інвалідністю – 4222,
  • пенсіонерів – 17167,
  • дітей – 28932.

Функціонує 60 місць тимчасового проживання на майже 2500 ліжок. Наразі там перебувають понад 2000 людей.

За потреби у 38 закладах можна розгорнути ще 612 ліжко-місць.

Цього року на будівництво та реконструкцію соціального житла передбачено 14,17 млн грн з державного бюджету. Також активно залучаємо міжнародні гранти для реалізації цих проєктів.

Діє «гаряча лінія» для ВПО: +38 (099) 470-92-41 (у робочий час).

“Закликаємо громади завчасно готувати додаткові місця для розміщення внутрішньо переміщених людей та використовувати передбачені державою механізми підтримки. Разом ми створюємо умови для підтримки українців, які втратили дім через війну”, – йдеться у дописі посадовиці.

