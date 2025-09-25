Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
25 вересня – 125 років від дня народження Володимира Кубійовича (1900-1985), галицько-українського географа у діаспорі, одного з будівничих НТШ, редактора «Енциклопедії Українознавства».
Рубрика виходить за підтримки Івано-Франківської обласної універсальної наукової бібліотеки імені І.Франка. Окрема подяка відділу краєзнавчої літератури.