ЗСУ збили ворожий винищувач-бомбардувальник СУ-34, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine.
За даними моніторингових каналів, це саме той Су-34, який скидав КАБи на українське місто Запоріжжя.
Близько 04.00 години, у четвер 25 вересня 2025 року, на Запорізькому напрямку збито російський літак Су-34, який здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя, із застосуванням керованих авіабомб, йдеться у повідомлені.