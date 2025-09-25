ЗСУ збили ворожий винищувач-бомбардувальник СУ-34, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine.

За даними моніторингових каналів, це саме той Су-34, який скидав КАБи на українське місто Запоріжжя.