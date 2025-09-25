ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
ЗСУ збили ворожий винищувач-бомбардувальник СУ-34
ЗСУ збили ворожий винищувач-бомбардувальник СУ-34

Автор: Ігор Василик
25/09/2025 09:02
ЗСУ збили ворожий винищувач-бомбардувальник СУ-34, повідомляє своїх читачів інформаційний ресурс Правда іф, із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine.

За даними моніторингових каналів, це саме той Су-34, який скидав КАБи на українське місто Запоріжжя.

Близько 04.00 години, у четвер 25 вересня 2025 року, на Запорізькому напрямку збито російський літак Су-34, який здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя, із застосуванням керованих авіабомб, йдеться у повідомлені.

Збитий Су-34, Повітряні Сили України, 25 вересня 2025

