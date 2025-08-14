Сили оборони України знищили близько тисячі російських окупантів за минулу добу

Генеральний штаб оприлюднив загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 14.08.25, передає Правда ІФ
- особового складу / personnel – близько / about 1067100 (+990) осіб / persons
- танків / tanks – 11104 (+5) од
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23130 (+3) од
- артилерійських систем / artillery systems – 31458 (+29) од
- РСЗВ / MLRS – 1466 (+1) од
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1207 (+0) од
- літаків / aircraft – 421 (+0) од
- гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 51043 (+191)
- крилаті ракети / cruise missiles – 3558 (+0)
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
- підводні човни / submarines – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 58456 (+191)
- спеціальна техніка / special equipment – 3937 (+0)
Дані уточнюються
