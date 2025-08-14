ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Сили оборони України знищили близько тисячі російських окупантів за минулу добу
Сили оборони України знищили близько тисячі російських окупантів за минулу добу

Автор: Петро Якимчук
14/08/2025 07:41
Генеральний штаб оприлюднив загальні бойові втрати ворога з 24.02.22 по 14.08.25, передає Правда ІФ

  • особового складу / personnel – близько / about 1067100 (+990) осіб / persons
  • танків / tanks – 11104 (+5) од
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23130 (+3) од
  • артилерійських систем / artillery systems – 31458 (+29) од
  • РСЗВ / MLRS – 1466 (+1) од
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1207 (+0) од
  • літаків / aircraft – 421 (+0) од
  • гелікоптерів / helicopters – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 51043 (+191)
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3558 (+0)
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0)
  • підводні човни / submarines – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 58456 (+191)
  • спеціальна техніка / special equipment – 3937 (+0)

Дані уточнюються

Орієнтовні втрати проти 24.02.22 - 14.08.2025
