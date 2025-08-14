“Спочатку вибачення за афериста та вибиті двері”: Марцінків відповів Козаку

Франківець, якого Марцінків назвав “громадським довб()й()бом”, вимагає публічного вибачення, пише Правда ІФ
Богдан Козак заявляє, що звернеться до суду.
Очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків заявив, що спершу Богдан Козак має вибачитися за вибиті двері, образи честі та гідності дівчат з відділу звернень та перед хлопцями учасниками бойових дій.
Спочатку вибачення за афериста, вибиті двері, образи честі і гідності дівчат з відділу звернень та перед хлопцями учасниками бойових дій з інспекції, а потім подумаю!
А так довбо..б довбойо..м! – написав мер