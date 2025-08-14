ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
"Спочатку вибачення за афериста та вибиті двері": Марцінків відповів Козаку
Автор: Петро Якимчук
14/08/2025 08:01
Франківець, якого Марцінків назвав “громадським довб()й()бом”, вимагає публічного вибачення, пише Правда ІФ

Богдан Козак заявляє, що звернеться до суду.

Очільник Івано-Франківської громади Руслан Марцінків заявив, що спершу Богдан Козак має вибачитися за вибиті двері, образи честі та гідності дівчат з відділу звернень та перед хлопцями учасниками бойових дій.

Спочатку вибачення за афериста, вибиті двері, образи честі і гідності дівчат з відділу звернень та перед хлопцями учасниками бойових дій з інспекції, а потім подумаю!
А так довбо..б довбойо..м! – написав мер