Якою буде погода на Прикарпатті 14 серпня
Автор: Петро Якимчук
14/08/2025 08:28
Прогноз погоди на четвер, 14 серпня, повідомив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

По місту Івано-Франківську та області малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря по місту: вночі 12-14°, вдень 28-30°. По області: вночі 11-16°, вдень 26-31°. У високогір’ї Карпат: вночі 9-14°, вдень 22-27°.

Медико-метеорологічні умови 1-го типу.

Видимість на автошляхах добра, в тумані 600-900 м.

Прогноз погоди на 14 серпня на Прикарпатті