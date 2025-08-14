Якою буде погода на Прикарпатті 14 серпня

Прогноз погоди на четвер, 14 серпня, повідомив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.
По місту Івано-Франківську та області малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.
Температура повітря по місту: вночі 12-14°, вдень 28-30°. По області: вночі 11-16°, вдень 26-31°. У високогір’ї Карпат: вночі 9-14°, вдень 22-27°.
Медико-метеорологічні умови 1-го типу.
Видимість на автошляхах добра, в тумані 600-900 м.