Якою буде погода на Прикарпатті 14 серпня

Прогноз погоди на четвер, 14 серпня, повідомив Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології.

По місту Івано-Франківську та області малохмарно. Без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Температура повітря по місту: вночі 12-14°, вдень 28-30°. По області: вночі 11-16°, вдень 26-31°. У високогір’ї Карпат: вночі 9-14°, вдень 22-27°.

Медико-метеорологічні умови 1-го типу.

Видимість на автошляхах добра, в тумані 600-900 м.