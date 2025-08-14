Інформаційний ресурс Правда.іф зібрав інформацію про те, чим цікавий сьогоднішній день: свята, ювілеї, події. Отож:

14 серпня – 100 років від дня народження Миколи Карпенка (1925-2007), поета, члена НСПУ. У 1971-75 рр. очолював Івано-Франківську обласну письменницьку організацію

– 95 від дня народження Ореста Дичковського (1930-2009), засновника благодійного фонду ім. Патріарха Йосипа Сліпого, засновника Прикарпатського військово-спортивного ліцею-інтернату, уродженця смт Перегінськ Рожнятівського району (нині адміністративний центр Перегінської територіальної громади Калуського району)

– 70 років виповнюється Ользі Бабій (1955), заслуженій журналістці України, громадській діячці, поетесі, багаторічній генеральній директорці Івано-Франківського обласного телебачення «Галичина» (1990-2016), членкині Національної спілки журналістів та Національної спілки письменників України, авторці поетичних збірок «Крізь простір і час», «Мить на долоні», «Нерон», «Батурин», уродженці м. Коломиї (нині адміністративний центр Коломийської територіальної громади Коломийського району).

