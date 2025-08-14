У Франківську під час пожежі вогнеборці врятували 2 людей, ще 18 евакуювали ФОТО

У середу, 13 серпня, у Івано-Франківську у будинку на Довженка виникла пожежа

13 серпня о 23:32 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на третьому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку на вул. Довженка в місті Івано-Франківськ, передає Правда ІФ з посиланням на ДСНС області

Прибувши до місця виклику, рятувальники встановили, що горять речі домашнього вжитку на площі 20 м². Через сильне задимлення працювала ланка газодимозахисної служби.

Під час гасіння пожежі рятувальники врятували вагітну жінку та маломобільного чоловіка, а також евакуювали на свіже повітря 18 мешканців будинку, з них 5 дітей.

Завдяки злагодженим діям підрозділів вогонь було оперативно локалізовано та о 00:07 ліквідовано.

Причина виникнення пожежі встановлюється фахівцями.