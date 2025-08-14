Прикарпатські рятувальники надали допомогу травмованій туристці в горах

13 серпня о 16:50 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час спуску з гори Говерла туристка 1985 року народження травмувала ногу та потребує допомоги рятувальників.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Пише Правда.ІФ з посиланням на ДСНС в області
Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення селища Ворохта. Рятувальники оперативно дісталися до постраждалої, надали їй першу домедичну допомогу та транспортували до спортивної бази «Заросляк», де передали жінку медикам.
“Туристи, памʼятайте про важливість дотримання елементарних правил безпеки під час гірських мандрівок – варто обирати маршрут відповідно до своїх фізичних можливостей, мати при собі засоби зв’язку, аптечку та відповідний одяг і взуття”, – йдеться в дописі.