Прикарпатські рятувальники надали допомогу травмованій туристці в горах

13 серпня о 16:50 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час спуску з гори Говерла туристка 1985 року народження травмувала ногу та потребує допомоги рятувальників.



Пише Правда.ІФ з посиланням на ДСНС в області

Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення селища Ворохта. Рятувальники оперативно дісталися до постраждалої, надали їй першу домедичну допомогу та транспортували до спортивної бази «Заросляк», де передали жінку медикам.