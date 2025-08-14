ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Вода з крана тече у ванній кімнаті.
14 серпня частина Івано-Франківська опинилася без води

Автор: Уляна Роднюк
14/08/2025 09:34
В Івано-Франківську на деяких вулицях абоненти залишилися без води та справного ліфта.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Службу оперативного реагування виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради

Без води:

  • вул.Героїв Києва (Толстого) буд. 1 — перекрито стояк холодного водопостачання. Потрібна заміна стояка по квартирі № 29;
  • вул.Ленкавського буд. 15 — затоплення по стояку кв.41, відсутні мешканці кв.45, перекрито стояк холодного водопостачання;
  • вул.Василя Стуса буд. 15а — тече стояк холодного водопостачання у квартирі №57, мешканці самостійно перекрили воду по стояку. 

Не працюватиме ліфт:

  • вул.Федьковича буд. 7 — 1 під’їзд ліфт на ремонті. Обламався ролик фіксатора дш. 1 поверх, 1 під’їзд.