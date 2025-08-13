Франківець, якого Марцінків назвав “громадським довб()й()бом”, вимагає публічного вибачення ВІДЕО

Вимагаю до кінця робочого дня 18 серпня від Вас публічного вибачення за образу моєї честі, гідності та ділової репутації. В іншому випадку буду змушений звертатись до суду, стягуючи з Вас також і компенсацію за моральні збитки, – написав Богдан Козак у листі до Марцінківа

