Франківець, якого Марцінків назвав "громадським довб()й()бом", вимагає публічного вибачення ВІДЕО
Автор: Петро Якимчук
13/08/2025 21:09
Богдан Козак планує звернутися до суду, якщо очільник Івано-Франківської громади не вибачиться публічно через медіа перед ним, передає Правда ІФ

Вимагаю до кінця робочого дня 18 серпня від Вас публічного вибачення за образу моєї честі, гідності та ділової репутації. В іншому випадку буду змушений звертатись до суду, стягуючи з Вас також і компенсацію за моральні збитки, – написав Богдан Козак у листі до Марцінківа

Лист громадянина до мера Івано-Франківська.

Нагадаємо, що 4 серпня, на прийомі міського голови відбулася гостра розмова між очільником Франківська та активістом Богданом Козаком.

У конфлікті Руслан Марцінків та Богдан Козак вживали ненормативну лексику стосовно одне одного. Мер назвав Козака “громадським довб()й()бом”. Козак відповів Марцінківу так само.