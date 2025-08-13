Франківець, якого Марцінків назвав “громадським довб()й()бом”, вимагає публічного вибачення ВІДЕО

Богдан Козак планує звернутися до суду, якщо очільник Івано-Франківської громади не вибачиться публічно через медіа перед ним, передає Правда ІФ
Вимагаю до кінця робочого дня 18 серпня від Вас публічного вибачення за образу моєї честі, гідності та ділової репутації. В іншому випадку буду змушений звертатись до суду, стягуючи з Вас також і компенсацію за моральні збитки, – написав Богдан Козак у листі до Марцінківа
Реклама: Місцеві пропозиціїРемонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Нагадаємо, що 4 серпня, на прийомі міського голови відбулася гостра розмова між очільником Франківська та активістом Богданом Козаком.
У конфлікті Руслан Марцінків та Богдан Козак вживали ненормативну лексику стосовно одне одного. Мер назвав Козака “громадським довб()й()бом”. Козак відповів Марцінківу так само.