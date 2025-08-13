На кордоні затримали прикарпатця з 400 контрабандними пультами для воріт

У пункті пропуску «Шегині» прикордонники виявили у мікроавтобусі Mercedes, яким керував прикарпатець, 400 недекларованих пультів для автоматики воріт та шлагбаумів.

Водій не задекларував ці товари при перетині кордону. За фактом незаконного переміщення товарів через держкордон склали відповідний протокол про адмінправопорушення.