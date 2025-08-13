ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На кордоні затримали прикарпатця з 400 контрабандними пультами для воріт
Автор: Олег Мамчур
13/08/2025 21:02
У пункті пропуску «Шегині» прикордонники виявили у мікроавтобусі Mercedes, яким керував прикарпатець, 400 недекларованих пультів для автоматики воріт та шлагбаумів.

Під час огляду мікроавтобуса Mercedes, який прямував з Італії до Івано-Франківська через пункт пропуску «Шегині», прикордонники виявили 400 пультів дистанційного керування для автоматики воріт та шлагбаумів.

Водій не задекларував ці товари при перетині кордону. За фактом незаконного переміщення товарів через держкордон склали відповідний протокол про адмінправопорушення.