Франківське “Прикарпаття” представило нову ігрову форму. ФОТО

МФК «Прикарпаття-Благо» розпочало сезон 2025/26 у новому екіпіруванні від Joma. Команда отримала два комплекти ігрової форми – зелений та жовтий.

У дизайні присутні впізнавані для нашого клубу деталі, які підкреслюють зв’язок з рідним краєм та вболівальниками. Окремі комплекти підготовані і для воротарів, пише офсайт клубу.