ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Франківське "Прикарпаття" представило нову ігрову форму. ФОТО
Диван на коліщатках в темній вітальні

Франківське “Прикарпаття” представило нову ігрову форму. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
13/08/2025 20:30
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Знижки до 200000 грн на квартири від благо
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

МФК «Прикарпаття-Благо» розпочало сезон 2025/26 у новому екіпіруванні від Joma. Команда отримала два комплекти ігрової форми – зелений та жовтий.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

У дизайні присутні впізнавані для нашого клубу деталі, які підкреслюють зв’язок з рідним краєм та вболівальниками. Окремі комплекти підготовані і для воротарів, пише офсайт клубу.

Фотосесію нової форми провели у AnimalGym, передавши атмосферу сили, витривалості та командного духу. На формі представлено наших надійних партнерів: Генеральний спонсор Будівельна компанія Blago, Університет Короля Данила, Моршинська, Vbet, AnimalGym, Venta, Мед-Атлант.  Дякуємо їм за підтримку та спільний рух до нових вершин! Ми віримо, що комфорт та якість екіпірування допоможуть гравцям реалізувати свій потенціал та досягти найвищих цілей сезону. Разом з нашими вболівальниками ми готові боротися за нові перемоги та яскраві емоції! Тільки Прикарпаття!