Франківське “Прикарпаття” представило нову ігрову форму. ФОТО

МФК «Прикарпаття-Благо» розпочало сезон 2025/26 у новому екіпіруванні від Joma. Команда отримала два комплекти ігрової форми – зелений та жовтий.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
У дизайні присутні впізнавані для нашого клубу деталі, які підкреслюють зв’язок з рідним краєм та вболівальниками. Окремі комплекти підготовані і для воротарів, пише офсайт клубу.
Фотосесію нової форми провели у AnimalGym, передавши атмосферу сили, витривалості та командного духу. На формі представлено наших надійних партнерів: Генеральний спонсор Будівельна компанія Blago, Університет Короля Данила, Моршинська, Vbet, AnimalGym, Venta, Мед-Атлант. Дякуємо їм за підтримку та спільний рух до нових вершин! Ми віримо, що комфорт та якість екіпірування допоможуть гравцям реалізувати свій потенціал та досягти найвищих цілей сезону. Разом з нашими вболівальниками ми готові боротися за нові перемоги та яскраві емоції! Тільки Прикарпаття!