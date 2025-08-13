Був п’яний та перевищив швидкість: водій з Богородчанщини отримав штрафи

39-річний водій Renault у селі Глибока перевищив швидкість і керував авто із 2,52 проміле алкоголю в крові, за що отримав адмінпротоколи.

Під час контролю швидкісного режиму у селі Глибока патрульні зупинили автомобіль Renault, водій якого порушив встановлену швидкість.

При спілкуванні з водієм правоохоронці помітили у нього ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов медосвідування, яке показало 2,52 проміле алкоголю в організмі.

На 39-річного порушника інспектори склали адмінматеріали за двома статтями КУпАП: статтею 122 (Перевищення встановлених обмежень швидкості) та статтею 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння).