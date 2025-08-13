Франківський суд відсторонив Василя Мицканюка з посади голови Верховинської селищної ради через підозру у корупції

Івано-Франківський міський суд відсторонив від посади очільника Верховинської селищної ради Василя Мицканюка через підозру у корупції.
Про це йдеться в ухвалі від 11 серпня 2025 року, передає Правда ІФ з посиланням на Суспільне
Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!
Суд призначив відсторонити голову Верховинської селищної ради до 5 жовтня. Упродовж п’яти днів Василь Мицканюк може подати апеляційну скаргу.
Нагадаємо “Затримано голову та депутата Верховинської селищної ради за фактом отримання хабаря 8000 доларів ФОТО”
Василя Мицканюка та депутата Верховинської селищної ради затримали 6 серпня за незаконну передачу в оренду земельної ділянки. Всупереч забороні, встановленій на час воєнного стану, посадовці погодили підприємцю оренду земельної ділянки й ухвалили рішення виконкому про встановлення тимчасової будівлі для бізнесу. “Послуга” коштувала 8 тисяч доларів.
Голові Верховинської селищної ради інкримінують ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — отримання неправомірної вигоди у великому розмірі за попередньою змовою групи людей. Санкція статті передбачає ув’язнення від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, з конфіскацією майна.