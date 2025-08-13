Франківський суд відсторонив Василя Мицканюка з посади голови Верховинської селищної ради через підозру у корупції

Івано-Франківський міський суд відсторонив від посади очільника Верховинської селищної ради Василя Мицканюка через підозру у корупції.

Про це йдеться в ухвалі від 11 серпня 2025 року, передає Правда ІФ з посиланням на Суспільне

Суд призначив відсторонити голову Верховинської селищної ради до 5 жовтня. Упродовж п’яти днів Василь Мицканюк може подати апеляційну скаргу.

Василя Мицканюка та депутата Верховинської селищної ради затримали 6 серпня за незаконну передачу в оренду земельної ділянки. Всупереч забороні, встановленій на час воєнного стану, посадовці погодили підприємцю оренду земельної ділянки й ухвалили рішення виконкому про встановлення тимчасової будівлі для бізнесу. “Послуга” коштувала 8 тисяч доларів.

Голові Верховинської селищної ради інкримінують ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України — отримання неправомірної вигоди у великому розмірі за попередньою змовою групи людей. Санкція статті передбачає ув’язнення від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років, з конфіскацією майна.