На війні загинув Владислав Слезінський із Надвірної
На війні загинув Владислав Слезінський із Надвірної

Автор: Олег Мамчур
13/08/2025 19:27
Війна забрала життя молодшого сержанта Владислава Слезінського з міста Надвірна на Івано-Франківщині. Воїнові було 28 років.

Про загибель Захисника України повідомив міський голова Надвірної Зіновій Андрійович.

Молодший сержант Слезінський Владислав Петрович загинув 12 серпня 2025 року поблизу села Мирне Камʼянського району Дніпровської області.

“Жодні слова не зменшать біль утрати. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким військовослужбовця. Нехай світлі спогади про Владислава завжди будуть сильнішими за смерть. Вічна пам’ять і шана Герою, який віддав своє життя за вільну Україну. Навіки 28!”, — йдеться у співчутті.