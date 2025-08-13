З офісу – у двори: у Франківську працівники департаменту вийшли латати ями

Робота кипить – двори ремонтуються. Поки погода сприяє, наводять лад у дворах, де звертаються мешканці. Втім брак кваліфікованих працівників відчувається і у комунальній сфері. Тож у Франківську вирішили до поточних ремонтів залучати працівників департаментів і виконкому.

До слова, нагадаємо, що таку практику вперше провели на центральній дорозі Хриплина — вулиці Автоливмашівській, де міський голова очолив бригаду. Сьогодні до справи долучилися працівники Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики разом з працівниками “Комфортного дому”.

«Ця акція більше для того, щоб показати, що на наших комунальних підприємствах є потреба в працівниках. Це не є складна робота, її може виконувати будь хто. І є ідея міського голови, щоб таким чином пропагувати робітничі професії. Сьогодні черговий такий робочий день. Працівники у вільний від роботи час, бо вони нині не працюють за основним місцем роботи. Ми їх попросили і ті, що погодилися, сьогодні є тут. Вони допомагають робітникам, які щодня виконують роботи по асфальтуванню. Також дуже критичною є ситуація з водіями на КП «ЕАТ». І якщо хтось шукає роботу водія, то сьогодні там доволі конкретна заробітна плата. Ми запрошуємо і безкоштовно навчаємо водіїв. Також маємо низку вакансій на усіх комунальних підприємствах», – розповідає Михайло Смушак – заступник міського голови, директор Департаменту інфраструктури, житлової та комунальної політики.

За словами директора комунального підприємства «Управляюча компанія «Комфортний дім» Геннадія Пономаренка, спершу зробили обʼїзд, подивилися, де є необхідність в ямковому ремонті.

«Цю адресу вибрали, тому що тут великий потік людей, що зранку, що звечора, є поруч школа, садочок. І багато таких місць, де треба зробити разово, тобто не треба переїжджати в якийсь інший двір за цей час. Так, щоб за один раз можна було зробити великий обʼєм. Наші працівники це роблять відповідно до своїх посадових обовʼязків. А ті, які долучаються до нас, звичайно що добровільно і нас просто повідомляють, хто конкретно буде допомагати нам в даному випадку», – зазначає Геннадій Пономаренко.

Депутат від округу Мар’ян Вагилевич розповідає, мешканці двору звертались до нього, аби зробити лад у дворі.

“Неодноразово, навіть в соцмережах Фейсбук мені писали мешканці будинку Довженка 10, щоб відремонтувати їхній двір, підлатати ями. Недавно також ми зробили ямковий ремонт по вулиці Мазепи 167 корпус 1,2. Ще маємо декілька ділянок, будемо продовжувати ці роботи. Біля ЦНАПу нашого залатали, там були дуже великі ями. Продовжуємо в тому дусі, виконуємо прохання наших мешканців”, – каже Мар’ян Вагилевич.

«Сьогодні проводиться ямковий ремонт міжбудинкового проїзду в мікрорайоні БАМ. Робота не є складною, ми пояснили принцип сьогоднішнім працівникам, плюс з ними працюють наші комунальники, які розуміють, як це робити. Разом їм вдається. Виходимо з того, що є і працюємо на благо міста. Це корисна ініціатива, бо такий ямковий ремонт полегшує прибирання взимку. Це краще і для автомобілів, і для працівників, які надалі тут будуть прибирати. Дуже корисна і потрібна для міста справа» – пояснює Ярослав Бабʼяк – представник КП «Управляюча компанія «Комфортний дім».

Ігор Кравчук, головний спеціаліст Департаменту інфраструктури житлової та комунальної політики долучився до дорожньої справи, адже розуміє потребу.

«Це є вимога часу. Тому що, не відкрию секрет, що бракує робочих рук. А комунальні потреби потрібно забезпечувати. Я думаю, що це і праця, і зразок для того, щоб суспільство об’єднувалося і навколо якихось своїх проблем, а не тільки вимагало. Я займаюся оглядом дерев, але будь-яку роботу потрібно вміти. В будь-якому випадку досвід корисний для будь-якої людини. Голова показав гарний приклад, може дехто вважає, що це піар чи ще щось, але нехай подивляться з іншого боку, хто як не він має показувати приклад», – підкреслює Ігор Кравчук.

За словами міського голови Руслана Марцінківа, місто має бути чисте, впорядковане і доглянуте. Це важко зробити зараз на 100%, але докладатимуть максимум зусиль в умовах воєнного стану.