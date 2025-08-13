ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Збитки на понад 700 тис. грн на закупівлях: на Прикарпатті судитимуть службовця комунального підприємства
Автор: Олег Мамчур
13/08/2025 18:23
Прокурори Коломийської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо фахівця з публічних закупівель комунального підприємства за фактом зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням установлено, що у вересні 2023 року фахівець із публічних закупівель, попередньо домовившись із керівником комунального підприємства, провів необґрунтовану закупівлю техніки та придбав за завищеною вартістю грейферний навантажувач НС-1500 «Карпатець».

Таким чином місцевому бюджету було завдано збитки на 763 тис. грн.

Досудове розслідування здійснювали слідчі ВП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, оперативний супровід – УСР в Івано-Франківській області.