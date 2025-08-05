“Я не хочу спілкуватись з цим довб[]й[]бом”: Марцінків не стримав емоцій на прийомі громадян ВІДЕО

Учора, 4 серпня, на прийомі міського голови відбулася гостра розмова між очільником Франківська та активістом Богданом Козаком, пише Правда ІФ

У конфлікті Руслан Марцінків та Богдан Козак вживали ненормативну лексику стосовно одне одного.

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Мер Івано-Франківська написав про дану ситуацію та оприлюднив ВІДЕО

На прийомі громадян всяке буває: і старі образи, і вривання, звинувачення, поліція і брехня, провокатори зі стажем… Бо терпіння інколи закінчується в кожного. Вчора і я піддався емоції.Але з хамами – по-хамськи! – написав Марцінків.

Роздратувався мер, коли в бесіду включився активіст Богдан Козак, який вішав на дверях його кабінету плакат з надписом «Аферист», зазначають місцеві телеграм канали

В іншому відео, яке оприлюднило видання Курс видно, що Марцінків просить записатися активіста на прийом.

“Будь ласка, запишіться на прийом тоді поговоримо” – попрохав мер. ” Ви не громадський активіст – ви довб[]й[]б.

“Та це ви довб[]й[]б” – відповів Богдан Козак.