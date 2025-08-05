В Карпатах травмувалась 70-річна прикарпатка. ФОТО

У вихідні поблизу села Кваси Рахівського району травмувалася 70-річна туристка з Івано-Франківщини. Жінка пошкодила ногу в районі місцевої екоферми.
Про це повідомили у пресслужбі Головного управління ДСНС України у Закарпатській області.
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Через складну місцевість до потерпілої не могли дістатися медики, тому її евакуацію взяли на себе гірські рятувальники та добровільна пожежна команда села Кваси.
Жінці надали домедичну допомогу й на ношах транспортували до села, де передали фахівцям екстреної медичної допомоги.