Як лікарка з Івано-Франківська змінила білий халат на військовий однострій і рятує життя захисників

Лікарка Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківська Галина Єдинак під час повномасштабної війни змінила білий халат на військовий однострій. Вона лікує поранених бійців та працює у складі мобільних госпіталів на передовій.

З початком повномасштабного вторгнення багато українських медиків стали до лав військової медицини. Серед них — лікарка-невролог Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківська Галина Єдинак. Вона з 2 травня 2022 року обіймає посаду завідувачки неврологічного відділення Карпатського шпиталю та щодня допомагає військовим, які зазнали важких поранень, пишуть Версії.

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До початку «великої війни» Галина Єдинак мала багаторічний досвід цивільної медицини.

«З 2004 до 2013 року я працювала лікаркою-невропатологом у Монастириській лікарні, а з 2013 до 2022 року — у відділеннях судинної неврології та інтенсивної терапії Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківська», — йдеться в її розповіді.

Зі вступом до лав Збройних сил України робота лікарки кардинально змінилася.

«Раніше я лікувала переважно пацієнтів із порушеннями мозкового кровообігу, здебільшого людей похилого віку. А зараз — молоді хлопці з різноманітними пораненнями, ампутаціями та наслідками контузій. Щоб ефективно допомагати, довелося опановувати нові тактики лікування», — розповідає військова медикиня.

У відділенні Карпатського шпиталю працюють фізичні терапевти, які допомагають пораненим знову ставати на ноги, та психіатри, що підтримують бійців у подоланні ментальних травм. Лікування передбачає комплексний підхід: від відновлення після тяжких поранень до повернення до повноцінного життя.

Окрім роботи в шпиталі, Галина Єдинак побувала у Донецькій та Дніпропетровській областях у складі 66-го та 59-го мобільних госпіталів.

«На ротації я перебувала три місяці — з листопада 2023 року до лютого 2024-го. Щодня ми приймали до сотні військових із різною патологією», — розповідає лікарка.

Робочі умови під час ротацій були складними.

«Ми постійно змінювали місце розташування, щоб ворогу було важче нас виявити. Де приймали військових — там і жили. Режим роботи був вкрай важкий, а через постійні переїзди погіршувалися умови життя та стан здоров’я», — каже завідувачка відділення.

Попри складнощі, медики розуміли важливість своєї роботи.

«Навіть поранені військові нам дуже співчували, бо ми жили в непридатних приміщеннях. Але ми знали: їм в окопах набагато важче. У нас хоча б був дах над головою і вода», — ділиться досвідом Галина Єдинак.

Спілкування з бійцями на фронті стало для лікарки новим досвідом і джерелом розуміння справжнього патріотизму.

«Ти бачиш, що воює вся Україна — чоловіки з усіх куточків нашої країни. Вони підтримують одне одного, навіть якщо не спілкуються з родичами через різні погляди на війну», — зазначає військова медикиня.

Вона навела приклад одного зі своїх пацієнтів:

«Хлопець мав важкі травми. Його батько воює за росіян, а мати заявила, що не відправляла сина воювати з “бандерівцями”. Після таких історій ще більше усвідомлюєш важливість своєї роботи».

За словами Галини Єдинак, кожен на своєму місці має зробити максимум, щоб допомогти Україні вистояти.