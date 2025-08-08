ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Танки, ББМ і понад 1000 окупантів: у Генштабі ЗСУ оприлюднили втрати росії за добу
Танки, ББМ і понад 1000 окупантів: у Генштабі ЗСУ оприлюднили втрати росії за добу

Автор: Олег Мамчур
08/08/2025 07:58
За минулу добу російські війська втратили 1040 окупантів вбитими та пораненими.

Про це повідомили 8 серпня у Генеральному штабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ 1061350 (+1040) осіб ліквідовано
  • танків ‒ 11083 (+7)
  • бойових броньованих машин ‒ 23102 (+7)
  • артилерійських систем ‒ 31232 (+52)
  • РСЗВ ‒ 1456 (0)
  • засоби ППО ‒ 1203 (0)
  • літаків ‒ 421 (0)
  • гелікоптерів ‒ 340 (0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 50168 (+238)
  • крилаті ракети ‒ 3555 (0)
  • кораблі / катери ‒ 28 (0)
  • підводні човни ‒ 1 (0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 57731 (+126)
  • спеціальна техніка ‒ 3936 (0)
Орієнтовні втрати ворога за період 2022-2025.