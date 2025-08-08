Танки, ББМ і понад 1000 окупантів: у Генштабі ЗСУ оприлюднили втрати росії за добу

За минулу добу російські війська втратили 1040 окупантів вбитими та пораненими.
Про це повідомили 8 серпня у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ 1061350 (+1040) осіб ліквідовано
- танків ‒ 11083 (+7)
- бойових броньованих машин ‒ 23102 (+7)
- артилерійських систем ‒ 31232 (+52)
- РСЗВ ‒ 1456 (0)
- засоби ППО ‒ 1203 (0)
- літаків ‒ 421 (0)
- гелікоптерів ‒ 340 (0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 50168 (+238)
- крилаті ракети ‒ 3555 (0)
- кораблі / катери ‒ 28 (0)
- підводні човни ‒ 1 (0)
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 57731 (+126)
- спеціальна техніка ‒ 3936 (0)