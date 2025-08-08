У франківському садку, довкола якого виник корупційний скандал, призначили нову директорку

У комунальному закладі дошкільної освіти №18 “Зернятко” в Івано-Франківську призначили нову директорку — Наталію Жигадло.
Про це пишее Правда з посиланням на дитячий садок “Зернятко”.
Натілаія Жигадло має понад 15 років досвіду в галузі дошкільної освіти.
Освіту здобула в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, працювала вихователькою у садку “Їжачок” у селі Тисменичани, а з 2023 року очолювала цей заклад.