У франківському садку, довкола якого виник корупційний скандал, призначили нову директорку

У комунальному закладі дошкільної освіти №18 “Зернятко” в Івано-Франківську призначили нову директорку — Наталію Жигадло.

Про це пишее Правда з посиланням на дитячий садок “Зернятко”.

Натілаія Жигадло має понад 15 років досвіду в галузі дошкільної освіти.

Освіту здобула в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника, працювала вихователькою у садку “Їжачок” у селі Тисменичани, а з 2023 року очолювала цей заклад.