ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
ТЦК не штрафуватимуть обмежено придатних, які не пройдуть ВЛК до 5 лютого, – Верещук
Диван на коліщатках в темній вітальні

ТЦК не штрафуватимуть обмежено придатних, які не пройдуть ВЛК до 5 лютого, – Верещук

Автор: Олег Мамчур
31/01/2025 13:51
-Реклама
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
-Реклама
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
-Реклама
Готелі Reikartz і контакти, Україна
-Реклама
Азов
-Реклама
Квартири Івано-Франківськ
Квартири Івано-Франківськ
-Реклама
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Співробітники терцентрів комплектування та соцпідтримки не штрафуватимуть обмежено придатних військовозобов’язаних, які не встигнуть пройти ВЛК до 5 лютого.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Про це повідомила заступниця глави Офісу президента Ірина Верещук у Telegram.

За її словами, сьогодні це питання обговорювалося на нараді в ОП. У ній брали участь представники Міноборони, ЗСУ, МОЗ, Командування Медичних сил, а також голова профільного парламентського комітету Олександр Завітневич.

Учасники, серед іншого, домовилися про те, що обмежено придатних не оголошуватимуть у розшук.

Крім того, було погоджено нові терміни повторного проходження медкомісії обмежено придатними громадянами. Згідно з планом, у військовозобов’язаних буде час до 5 червня.

«Дуже прошу МОУ, МОЗ та інші дотичні відомства взяти на особливий контроль процес інформування людей, формування електронних і паперових направлень, доведення відповідних графіків до ВЛК тощо», – написала Верещук.