ТЦК не штрафуватимуть обмежено придатних, які не пройдуть ВЛК до 5 лютого, – Верещук

Співробітники терцентрів комплектування та соцпідтримки не штрафуватимуть обмежено придатних військовозобов’язаних, які не встигнуть пройти ВЛК до 5 лютого.

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Про це повідомила заступниця глави Офісу президента Ірина Верещук у Telegram.

За її словами, сьогодні це питання обговорювалося на нараді в ОП. У ній брали участь представники Міноборони, ЗСУ, МОЗ, Командування Медичних сил, а також голова профільного парламентського комітету Олександр Завітневич.

Учасники, серед іншого, домовилися про те, що обмежено придатних не оголошуватимуть у розшук.

Крім того, було погоджено нові терміни повторного проходження медкомісії обмежено придатними громадянами. Згідно з планом, у військовозобов’язаних буде час до 5 червня.