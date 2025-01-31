Зеленський підписав закон про заборону “джипінгу” у природно-заповідному фонді

Президент України підписав закон, який забороняє проїзд на джипах, квадроциклах та інших транспортних засобах на природоохоронних територіях. Винятки зробили лише для працівників заповідників, поліції та інших служб.

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Про це пише Правда з посиланням на The Village Україна.

Ініціатива заборони джипінгу виникла ще у вересні 2022 року. Тоді створили відповідне звернення до президента. У лютому 2024 року законопроєкт підтримав Кабмін, а на початку січня 2025 року Верховна Рада ухвалила закон.

Відтепер проїзд на джипах, квадроциклах та інших транспортних засобах заборонили в межах усіх природоохоронних територій. Виняток зробили лише для працівників заповідників, поліції та інших служб.

При розробці документа вивчали міжнародний досвід. Зокрема, в Ісландії за їзду на позашляховику в недозволених місцях передбачені штрафи до 4,5 тисяч доларів. У Чехії джипінг дозволений лише на військових полігонах, а в США потрібно отримувати спеціальний дозвіл.