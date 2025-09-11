Телефонні аферисти ошукали 64-річну прикарпатку на майже 100 тис. грн.

64-річна жителька Івано-Франківська розповіла, що до неї зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що з банківським рахунком здійснюють протиправні операції. Він запевнив, що може допомогти зберегти її кошти.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліцію Івано-Франківської області

Шахрай порадив жінці перерахувати гроші з поточного рахунку на іншу її банківську картку. Нічого не підозрюючи, вона виконала всі інструкції. Згодом «помічник» надав прикарпатці реквізити ще одного рахунку, на який вона кількома транзакціями переказала майже 100 тисяч гривень.

Лише після того, як зв’язок із чоловіком обірвався, заявниця зрозуміла, що стала жертвою аферистів і звернулася до поліції.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство).

Поліцейські нагадують: якщо вам телефонують невідомі, представляються працівниками банків, державних чи правоохоронних органів та повідомляють про «проблеми» з рахунком – негайно припиніть розмову і самостійно зателефонуйте на офіційний номер вашого банку.

Якщо ви стали жертвою шахраїв – телефонуйте на спецлінію 102.

Також за допомогою можна звернутися до працівників Департаменту кіберполіції Нацполіції України за номером 0 (800) 50-51-70.