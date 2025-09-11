

У зв’язку з очiкуваними значними опадами, 11–13 вересня на річках басейнів Дністра та Прута, очікується зміна гідрологічного режиму з підйомами рівнів води на 0,2–0,7 м над сьогоднішніми 11 вересня на 08:00 годину (без негативних наслiдкiв).

Пише Правда.ІФ з посиланням на Департамент з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами.



Протягом ночі та ранку 12 вересня по області та місту значний дощ (15-29 мм за 12 год та менше (І рівень небезпечності-жовтий).