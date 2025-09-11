На 101 році життя померла зв’язкова УПА з Франківщини Марія Волочанська

На 101 році життя померла зв’язкова, медикиня та учасниця бойових дій Української повстанської армії Марія Волочанська на псевдо Мавка з Івано-Франківщини. Жінка також була зв’язковою, ініціаторкою відновлення Союзу українок у Калуші та завідувала місцевою інфекційною лікарнею.

Про це повідомили на Facebook-сторінці громадської організації “Союз українок”, пише Правда.

Марія Волочанська (у дівоцтві Тимків) народилася 30 травня 1925 року в селі Сівка-Войнилівська. Навчалася у початковій місцевій школі, у 1939-1947 — у монастирі Василіянок у Станіславі та Рогатинській гімназії.

У 1943 році Марія Тимків вступила в організацію “Об’єднання українських націоналістів. Юнацтво”.

У підпіллі займалася пропагандистською діяльністю, мала псевдо Мавка. Згодом пройшла курси медсестер в селі Липа (нині — Витвицька громада), після чого потрапила в сотню “Бея”.

“Пізніше конспіративно надавала медичну допомогу в селах Калущини пораненим бійцям УПА, яких переховували селяни у своїх домівках. Зв’язки з підпіллям втратила через захворювання на висипний тиф. Лікувалася сама”, — йдеться у дописі.

Після одужання Марія Волочанська вступила у Станіславський медичний інститут. На п’ятому курсі її відрахували через те, що вона відстоювала права студентів.

Після поновлення у 1951 році жінка закінчила інститут. Тоді її з чоловіком відправили на роботу в Жаб’є (нині — Верховина).

З 1953 року Марія Волочанська жила в Калуші. З 1957 до виходу на пенсію завідувала спочатку інфекційним відділенням Калуської районної лікарні, пізніше — інфекційною лікарнею.

У 1980 роках жінка заснувала Союз українок у Калуші, була членкинею Товариства української мови, Конгресу українських націоналістів, а також Калуської станиці Братства вояків УПА.

Марія Волочанська була на перепохованнях Василя Стуса, Юрія Литвина, Олекси Тихого, а також пікетувала проти комуністичної більшості у Верховній раді та брала участь у ланцюгу Злуки.