Цінний дубайський свідок. Хто такий Федір Христенко та чому його схопили саме зараз

Затримання парламентаря, якого підозрюють у зв’язках з ФСБ, надає нового поштовху конфлікту НАБУ та СБУ. Пише Главком.

У суботу, 6 вересня, Служба безпеки України та Офіс генпрокурора затримали народного депутата IX скликання від забороненої ОПЗЖ, який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді. Протягом суботи його затримали та доставили до суду, який застосував раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Силовики не вказали прізвища затриманого, але особливих варіантів не було: йдеться про Федора Христенка – нардепа, що втік з України ще на початку широкомасштабного вторгнення і з тих пір у Верховній Раді не з’являвся. Звісно, що в ОПЗЖ, як давно розпущеній фракції, він вже не перебуває і з 2022 року числиться у Верховній Раді як позафракційний.

Фігура Христенка до недавнього часу цікавила хіба що журналістів, які звертали увагу, що нардеп-примара, родина якого декларує апартаменти у Москві, досі не позбавлений мандату.

Уродженець Донецької області, який заробив свій капітал в бізнесі, пов’язаному з пасажирськими перевезеннями, у 2019-му став депутатом по мажоритарці – переміг в 46 виборчому окрузі з центром в нині окупованому Бахмуті. До свого депутатства він був довіреною особою Петра Порошенка під час президентських виборів 2014 року.

Федір Христенко під час передвиборчого мітингу у Бахмуті у 2019 році

фото: Вільне радіо

На своєму місці роботи в Раді Христенко намагався не привертати до себе особливої уваги – ще поки перебував в Україні, пропустив понад половину голосувань, брав слово лічені рази та зареєстрував разом з колегами по ОПЗЖ 28 законопроєктів, жоден з яких не став законом.

У новини Христенко потрапив у 2020 році, причому через непарламентські справи – законотворець розкішно відсвяткував день народження дружини у… Москві. Подружжя розважали улюбленці Путіна як Пилип Кіркоров, Микола Басков, Григорій Лепс… За підрахунками Центру протидії корупції загалом на вечірку було витрачено мільйон доларів. Після лютого 2022 року Христенко ж зовсім зник з радарів.

Про те, як там життя у зниклого нардепа, можна було дізнатися хіба що з його декларації, які він продовжував справно подавати. Згідно з декларацією за 2024 рік, доходів родина Христенка не мала.

Проте він декларував квартиру в окупованому Донецьку та нерухомість своєї дружини – дві квартири в Києві, будинок та земельна ділянка у Київській області плюс квартира (176 кв.м), комора та паркомісця у Росії.

Федір Христенко та його дружина Марина не рівно дихають до Москви

фото з відкритих джерел

Окрім того, Христенки у 2024-му орендували квартиру площею 173 кв.м у Польщі, а також номер у готелі в ОАЕ. Їхні грошові заощадження складали близько $2,7 млн, 3,5 млн грн та 350 тис. євро. По «дрібницях» – дорогі автівки, кілька десятків ювелірних прикрас, годинники, антикварні меблі, столове срібло… Тож хоча нардепу вже давно не платять зарплату у Раді, заощаджень у його родини вистачає для безбідного життя.

Вихід з небуття

Невидиме та, судячи з усього, комфортне життя парламентаря кардинально змінилося після нещодавньої гучної історії з пошуками СБУ та Офісом генпрокурора «російського впливу» в Національному антикорупційного бюро. Так, в липні було затримано керівника міжрегіонального управління детективів НАБУ Руслана Магамедрасулова, який координував діяльність Бюро у прифронтових Дніпропетровській та Запорізькій областях. Йому інкримінують контакти з представниками країни-агресора та допомогу батьку-підприємцю у веденні незаконної торгівлі з росіянами – посередництво у продажу агресору партій технічних конопель, які використовуються у виробництві пороху.

Раніше в ЗМІ з’явилася інформація, що Магамедрасулов був одним з ключових детективів НАБУ, який начебто документував справу одного з близького до Банкової бізнесмена Тімура Міндіча. Через це затримання співробітника НАБУ дехто намагається трактувати як політично вмотивоване. Проте у своєму нещодавньому інтерв’ю Магамедрасулов особисто не підтвердив, що він займався справою Міндіча. Цю ж інформацію ще раніше спростував керівник НАБУ Семен Кривонос.

Керівник одного із міжрегіональних управлінь детективів НАБУ Руслан Магамедрасулов звинувачується в контактах з представниками країни-агресора. Проте захисники НАБУ вважають, що ця справа шита «білими нитками»

фото: suspilne.media

Окрім Магамедрасулова, претензії були висунуті до керівника Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів НАБУ Олександра Скомарова. За даними слідства, його підлеглі допомогли виїхати з України підсанкційному бізнесмену Геннадію Боголюбову.

В СБУ вважають, що допомагав «набушникам» саме Христенко, який, на думку слідства, є резидентом (старшим агентом) ФСБ, який «працював на напрямку посилення російського впливу на НАБУ». Слідчі стверджують, що Христенка було завербовано росіянами ще в період президентства Віктора Януковича і він активно виконував завдання російських кураторів під час Революції Гідності. Також було встановлено його тісні зв’язки з екснардепом від Партії регіонів Юрієм Іванющенком (кличка Юра Єнакієвський), який представляв інтереси російських спецслужб на території окупованої «ДНР», та вбитим у Москві у лютому цього року колаборантом, кримінальним авторитетом з Горловки Арменом Саркісяном.

В Офісі Генпрокурора Христенку заочно повідомили про підозру в державній зраді, вчиненій за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану за ч. 2 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 111 та зловживанні впливом за. ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України.

Безпосередньо вручити Христенку підозру на той момент було неможливо, оскільки він проживав у Дубаї (ОАЕ). 13 серпня нардепа було оголошено у розшук, і навіть з’явилася інформація, що його можуть екстрадувати з Еміратів в Україну.

Цінний свідок

Власне, перші припущення після появи Христенка в українському суді були саме про застосування механізму екстрадиції. Бо важко було уявити, що нардеп, який не показувався в Україні з 2022 року і перебуває в розшуку по важкій статті, повернувся додому добровільно. Проте, як зазначає видання Zn.ua, мала місце більш неординарна схема. За інформацією видання, Христенка не екстрадували, а просто передали з Еміратів українським силовикам через політичні домовленості між вищим політичним керівництвом України та ОАЕ. За даними джерел, над поверненням Христенка працював секретар РНБО Рустем Умєров за дорученням президента, а за нардепом в Емірати їздив особисто заступник голови СБУ, начальник департаменту контррозвідки Олександр Поклад. Така зацікавленість на вищому рівні долею чергового колаборанта може пояснюватися цілком практичними обставинами: очікується, що Христенко дасть свідчення проти вищезгаданого детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, що наразі перебуває в СІЗО СБУ.

Якщо це так, то скоро ми побачимо новий виток боротьби між антикорупційними та правоохоронними органами. Обшуки СБУ в НАБУ та затримання Магамедрасулова у липні вже призвели до величезного скандалу, який вийшов далеко за межі цих відомств. Під приводом виявленого «російського впливу» в НАБУ через парламент був проведений сумнозвісний законопроєкт №12414 з правками, які підпорядкували діяльність незалежних антикорупційних органів генпрокурору. Після обурення міжнародних партнерів та безпрецедентних з початку війни вуличних протестів влада здала назад, але конфлікт між НАБУ і САП з одного боку та СБУ та Офісом генпрокурора з іншого на цьому не вичерпався. І нещодавно почав розкручуватися знову.

Після скандалу з законопроєктом №12414 президент Зеленський зібрав керівників силових та антикорупційних органів, але непорозуміння між ними не вичерпані

фото: president.gov.ua

Після того, як НАБУ нещодавно вручила підозру бригадному генералу СБУ Іллі Вітюку щодо незаконного збагачення, Служба безпеки виступила зі звинуваченнями на адресу НАБУ у помсті за затримання його співробітників. В Бюро, звісно, такі мотиви заперечують, нагадуючи, що провадження по Вітюку було зареєстровано ще у квітні 2024-го.

Поява такого важливого свідка як Христенко точно додасть енергії цьому конфлікту.

Павло Вуєць, «Главком»

