“Тепле місто” оголошує набір на менторську програму для ветеранських та проветеранських громадських організацій

Ветеранський напрям платформи “Тепле місто” запустив набір на чотиримісячну менторську програму для громадських організацій Прикарпаття, які працюють із ветеранами та їхніми сімʼями.

Програма охоплює:

школу організаційного менеджменту — виїзний дводенний тренінг в Івано-Франківській області. Обрані команди навчаться працювати зі стратегією, цінностями, командою, процесами організації та партнерами. У межах школи місцеві ветеранські організації зможуть познайомитися одна з одною, обмінятися досвідом та налагодити нові партнерства.

стратегічні сесії для організацій — одноденна робота з фасилітатором для опрацювання індивідуальних потреб. Команди зможуть структурувати внутрішні процеси та сформувати бачення розвитку їхньої організації.

індивідуальні консультації від експертів — до 14 годин роботи з фахівцями з комунікацій, фінансів, фандрейзингу, безбарʼєрності, ментального здоровʼя, розвитку команди та з юристом.

менторський супровід — у кожної організації буде експерт, що працюватиме протягом чотирьох місяців над розбудовою їхнього організаційного потенціалу.

“Засновники та керівники організацій мають велику мотивацію працювати та допомагати ветеранам чи їхнім родинам. Проте часом не мають попереднього досвіду громадської діяльності чи управління неурядовою організацією. Унаслідок цього не вдається повністю реалізувати потенціал. Власне, “Тепле місто” запускає менторську програму, щоб навчити громадських лідерів, допомогти грамотно структурувати діяльність їхньої організації та оптимізувати процеси їхньої роботи”, — пояснює координатор ветеранського напряму “Теплого міста” Андрій Фармуга.

Менторами обраних організацій стануть:

Оксана Коляда — голова правління ГО “Простір можливостей”, міністерка у справах ветеранів (2019-2020 роки);

Ярослав Павловський — член правління та керівник навчального напряму ГО “Простір можливостей”;

Лія Котяш — керівниця БФ “Редут” та інші.

Тривалість: від липня до кінця жовтня. Важлива активна залученість команд. Участь у програмі безплатна. Подати заявку потрібно до 4 липня.

Зареєструватися на менторську програму можна через аплікаційну форму за посиланням: https://forms.gle/t8qhWWEqXGDi8z4p8.