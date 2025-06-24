Українські митці закликали владу блокувати російську музику на стримінгах



Українські музиканти й громадська організація «Українська Агенція з Авторських та Суміжних Прав» просять державні органи розпочали діалог зі стримінговими платформами, щоб заблокувати завантаження російської музики на території України.

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Про це йдеться в їхньому відкритому листі, передає Громадське.

Митці звернулися до суспільства, Офісу президента, Кабміну, Верховної Ради, РНБО, уповноваженого з питань захисту державної мови та інших державних інституцій із закликом звернути увагу на «стратегічну загрозу» й «системно та ефективно» відреагувати на неї.

У листі артисти вказали, що росія вкладає «величезні ресурси» у створення та просування серед української авдиторії російськомовного музичного та авдіовізуального контенту на музичних платформах та в соціальних мережах.

«Ці випадки не лише сигналізують про проблему, а й демонструють приклад деструктивного ефекту — просування російських наративів та монетизації контенту країни-агресора через українських слухачів», — наголосили в листі.

Там навели й приклади, згадавши пісню Sigma Boy російською мовою та трек Homey гурту AY YOLA, які нещодавно стали вірусними в Україні та очолили чарти Apple Music Ukraine. У зверненні зазначено, що ці музиканти публічно відмітили суттєвий дохід від платних прослуховувань з України, і заявили, що скерують його на підтримку російських окупантів.

Окрім того, до повномасштабного вторгнення і навіть протягом першого року після деякі українські лейбли мали договори та представляли російські музичні лейбли, як-от Warner russia, просували російських артистів тут, а також робили релізи нових пісень, користуючись агрегатором Believe, який досі працює в росії.

«Українська армія захищає територію і простір на землі, у морі й на небі, тримаючи фронт. А держава й суспільство зобовʼязані захищати власний культурний та інформаційний простір від експансії російської мови й російських наративів», — заявили митці.

Вони закликали державні органи розробити та вжити заходів для захисту українського культурного простору, а також — почати діалог з офісами популярних стримінгових платформ для того, щоб технічно заблокувати можливість завантаження там російських пісень на території України.

За потреби там пропонують розробити та впровадити необхідне законодавство.

Цей лист підписали 150 авторів, музикантів, композиторів та інших представників музичної індустрії. Зокрема — Олег Михайлюта (Фагот) та Олександр Сидоренко (Фоззі) з гурту «Танок на майдані Конґо», Катерина Павленко з Go_A, члени рок-гурту «Друга ріка», Арсен Мірзоян, учасники «Антитіл», Melovin і TaRuta.