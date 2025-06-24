У Франківську з’явився перший тренувально-вигульний майданчик для собак ФОТОРЕПОРТАЖ

Це подія, на яку справді чекали — і люди, і хвостаті. Адже тепер в Івано-Франківську є комфортне, безпечне та сучасне місце, де собаки можуть гратися, тренуватись і просто бути щасливими поруч зі своїми власниками — прямо у парку імені Тараса Шевченка.

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Відкриття майданчика перетворилося на справжнє міське свято з розвагами, подарунками, конкурсами та особливою атмосферою у найбільшій зеленій зоні міста.

Як це було?

Майданчик — сучасний, продуманий, безпечний. Тут можна гуляти з улюбленцем, тренуватись разом із кінологом або самостійно навчати свого улюбленця. Простір спроєктований так, щоб тваринам було цікаво, зручно та безпечно. До прикладу, є спеціальні тренажери для стрибків зі зйомними брусами, щоб було зручно для песиків різних за розмірами.

Для дітей під час відкриття діяла окрема зона з аніматорами. Малеча розважалась поруч — біля кафе Tabo Park, яке частувало гостей вуличною їжею та прохолодним лимонадом.

Гості отримали подарунки від компанії Vertical Development: повідці, дорожні миски, фрісбі та інші практичні речі для собак.

Окремо розігрувались сертифікати на квартири в житлових комплексах URBN та Porto Franko: по 40 тисяч гривень та по одному квадратному метру. Це була унікальна можливість для тих, хто мріє про нове житло й водночас має хвостатого друга. До речі, житлові комплекси від Vertical Development добре продумані для прогулянок з хвостатими друзями: безпечні закриті двори, озеленення, зони відпочинку та просторі внутрішні двори для прогулянок.

Активності, які запам’ятаються

Конкурси «Міс Хвостата Красуня» та «Містер Хвостатий Красень» стали справжнім шоу — з фотосесіями, яскравими талантами та дефіле. Хвостики позували як голівудські зірки, а переможців нагороджувала Анна Гудзенко, володарка титулу «Мінісвіт Краси України» — маленька красуня є вихованкою міжнародного телепроєкту «Подружки» Марисі Томашевської.

Також на локації відбулися:

• Лекція від ветеринара про здоров’я собак і профілактику паразитів від зоомагазину Breeder;

• Майстер-клас з догляду за шерстю та лапами від грумінг-салону Hello, pets!;

• Лекція про вибір корму від зоомагазину Breeder;

• Інтелектуальна гра-квіз від команди ГлуздоГерць.

Крім того, під час події вдалося зібрати благодійну допомогу для притулку «Рудий пес», який щодня рятує і лікує тварин. Якщо бажаєте підтримати хвостиків, які особливо потребують турботи і підтримки, зробіть це прямо зараз за посиланням на банку або за номером картки «Рудого пса»: 5375 4112 0906 0230.

Окрема подяка кінологині Оксані Матчак — авторці ідеї майданчика та авторці самого проєкту. Вона не лише ініціювала проєкт, а й супроводжувала кожен етап його реалізації, адаптуючи простір до справжніх потреб собак і роблячи усе для їхнього комфорту.

Майданчик реалізовано в рамках «Бюджету участі», виконавцем була компанія Vertical Development, яка вклала у проєкт понад 350 тис грн. Усі деталі знайдете у статті за цим лінком.

Поруч із тренувально-вигульним майданчиком для собак, Vertical Development встановилиа постійну фотозону із собачою тематикою у парку Шевченка, щоб ви могли зберегти яскраві моменти з улюбленцем. А також розмістили вказівники, що ведуть до майданчика, який розташований поруч із баскетбольним полем.

Велику вдячність за реалізацію фотозони та творче оздоблення всередині майданчика висловлюємо Вищому художньому професійному училищу № 3, команда якого реалізувала наші ідеї на всі 100% — якісно, красиво та з любовʼю до хвостатих друзів.

Vertical Development дякує всім, хто долучився. Ми будуємо не лише квартири — ми творимо якісний міський простір. З любов’ю до собак і до Франківська.