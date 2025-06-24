У Калуші поскаржились на водія автобуса, через якого травмувалась літня жінка

У Калуші після падіння жінки в автобусі мешканка зареєструвала звернення до міського голови з вимогою контролю за технічним станом транспорту та підготовкою водіїв.

У одному зі звернень до міського голови Калуської ТГ Андрія Найди мешканка міста висловила своє обурення стосовно технічного стану та підготовки водіїв рейсових автобусів, повідомляє Інформатор.

Жінка поділилася ситуацією, свідком якої вона стала: під час руху в автобусі, водій, на одному з поворотів виконав різкий маневр. У зв’язку з цим літня жінка, що сиділа на кріслі, втратила рівновагу, впала та травмувала голову.

“На одному з поворотів у центрі міста через різкий маневр водія літня жінка втратила рівновагу сидячи на кріслі в автобусі, впала та вдарилася об кут сидіння крісла в іншій стороні, внаслідок чого отримала забій голови та зламану палицю. Подібна ситуація є неприпустимою та свідчить про низьку якість обслуговування в міському громадському транспорті”, — йдеться у зверненні.

Заявниця зазначає, що зі збільшенням ціни на проїзд у маршрутних транспортних засобах, необхідно звернути увагу й та технічний стан автобусів, санітарний стан салонів та дотримання водіями правил безпечного керування.

Сама ситуація трапилася 30 травня. Днями на заяву мешканки була оприлюднена офіційна відповідь. У ній зазначено, що працівники управління економічного розвитку Калуської міської ради постійно проводять роз’яснювальну роботу з перевізниками щодо утримання транспортних засобів в належному технічному та санітарному стані, а також стосовно дотримання Правил дорожнього руху та Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту.

Окрім цього підготували листи до перевізників з вимогою вжити заходів для покращення стану та роботи маршрутних транспортних засобів.