Будували каналізацію і вкрали мільйони: на Прикарпатті повідомили про підозру директору фірми

Повідомлено про підозру директору одного з приватних підприємств.

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Йому інкриміновано заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, службове підроблення та легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, повідомляють в обласній прокуратурі.

Підозрюваний налагодив злочинну схему привласнення бюджетних коштів, виділених на будівництво каналізаційних мереж та споруд у одному із сіл Калуського району.

Директор підприємства упродовж 2018-2019 років складав акти виконаних робіт та довідки про їх вартість із завищеними обсягами.

За висновками експертів, державним інтересам завдано шкоду на 3,6 млн грн.

Отримані кошти внаслідок таких протиправних дій директор підприємства легалізував у господарській діяльності шляхом вчинення фінансових операцій з іншими суб’єктами господарювання.

Крім того, у вказаному кримінальному провадженні скеровано до суду обвинувальний акт щодо інженера з технічного нагляду одного з управлінь органу виконавчої влади (ч. 2 ст. 367 КК України), який внаслідок службової недбалості не перевіряв обсяги та вартість вищевказаних підрядних робіт, відповідність їх проєктній та звітній документації.