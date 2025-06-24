На Коломийщині росте 800-річний дуб Яноти. ВІДЕО

У селі Рудники Заболотівської громади росте 800-річний дуб. Це дерево, що росте в урочищі Дубки, є однією з найдавніших ботанічних пам’яток Прикарпаття.

За оцінками вчених-ботаніків, вік дуба визначений на основі його об’єму, який становить 6 метрів 38 сантиметрів. Загалом в Івано-Франківській області зафіксовано п’ять таких дубів, найстарішому з яких 900 років, пише Бліц-Інфо.

Дуб є символом села Рудники, його зображення присутнє на прапорі та гербі населеного пункту разом із зображенням риби, що відсилає до річки Рибниця.

Офіційно дуб був зареєстрований як ботанічна пам’ятка природи місцевого значення у 2011 році. З того ж року він отримав назву дуб Яноти на честь журналіста Євгена Яноти.

Місцеві жителі переповідають легенди про походження дуба. Одна з них розповідає про матір, яка через заздрість до вроди доньки вбила її, закопавши на місці майбутнього дуба. Згодом з ями виріс жолудь, що швидко перетворився на дерево. Спроба матері та її чоловіка зрубати дуб призвела до того, що з нього потекла кров, і вони померли на місці. Згідно з повір’ям, після цього ніхто не може зрубати чи спалити дерево.

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