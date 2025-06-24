Бригада “Азов” вимагає якнайшвидше притягнути нападників на франківця Андрія Кориневича

12 бригада спеціального призначення “Азов” Національної гвардії України засудила напад на військовослужбовця Андрія Кориневича в Івано-Франківську та закликала поліцейських якнайшвидше притягнути винних до відповідальності.
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Про це йдеться в офіційній заяві на сайті бригади.
У “Азові” наголошують: “Напади на українських військовослужбовців, незалежно від їхніх мотивів, є неприпустимими та мають отримати рішучу й однозначну реакцію як з боку правоохоронців, так і від усього суспільства”.
За інформацією, яку 23 червня оприлюднив військовослужбовець “Азову” з Івано-Франківська Андрій Кориневич, до нападу на нього причетні четверо військовослужбовців 3 окремої штурмової бригади. Двоє з них — Семен Клок на позивний Малиш та Василь Бондаренко на псевдо Віся.
В офіційній заяві бригади пишуть, що Семен Клок неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності за хуліганство, крадіжки, спричинення травм та керування автомобілем у стані сп’яніння без прав. У жовтні 2024 року він вистрілив із табельної зброї в живіт офіцеру Нацгвардії, однак не був покараний.
Василь Бондаренко раніше відбував покарання за збройний напад на інкасаторів. На початку повномасштабного вторгнення РФ його звільнили з в’язниці на поруки, після чого він став бійцем 3 окремої штурмової бригади.
“Двоє їхніх спільників — Максим Білогуб та Сергій Циганчук на позивний Сова. Перший чекав нападників в автомобілі, другий збирав необхідну інформацію про Кориневича перед побиттям і перебував з ними в одній квартирі під час планування нападу”, — йдеться в заяві.
Наразі всі четверо перебувають у розшуку. В “Азові” кажуть, що мотиви побиття військовослужбовця Андрія Кориневича — невідомі.
Суспільне надіслало запит у пресслужбу 3 окремої штурмової бригади, аби дізнатися, чи ці чоловіки є справді військовослужбовцями цього військового формування та де вони перебували у день нападу 13 червня 2025 року.
Що відомо про побиття військовослужбовця Андрія Кориневича
Увечері 13 червня 2025 року в Івано-Франківську двоє невідомих напали на військовослужбовця Андрія Кориневича та втекли. Бійця доставили до обласної клінічної лікарні.
Нападники використовували телескопічні палиці та газовий балон. У результаті потерпілий отримав хімічні опіки очей, садна на колінах, передпліччі.
Андрій Кориневич вважає, що замах на нього був спланованим. Двоє нападників у масках чекали на бійця у дворі будинку.
Поліцейські відкрили провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України — хуліганство, вчинене групою людей із застосуванням предметів, заздалегідь заготовлених для нанесення тілесних ушкоджень.