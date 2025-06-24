Трагічні ДТП на Прикарпатті, є загиблі

Загинув велосипедист та травмований мотоцикліст у ДТП на Прикарпатті. Автопригоди трапились у Калуші та у Яблунівській громаді. Поліцейські розпочали кримінальні провадження, інформує Правда.іф.

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Автопригоди трапились у Калуші та у Яблунівській громаді, повідомляють в Cекторі комунікації поліції Івано-Франківщини.

23 червня близько 15:40 до калуських поліцейських надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду у Калуші. На місці події поліцейські з’ясували, що мешканець Івано-Франківського району, 1991 року народження, керуючи мотоциклом допустив зіткнення із велосипедистом. Останній рухався в попутному напрямку та раптово здійснив маневр повороту ліворуч з крайньої правої смуги руху.

У результаті аварії, велосипедист, 1939 року народження, мешканець Калуша, від отриманих травм помер дорогою до лікарні.

Також, травми отримав мотоцикліст, його госпіталізовано. У мотоцикліста відібрано кров на факт вживання алкоголю.

Слідчими відділу розслідувань злочинів у сфері транспорту Головного управління Нацполіції в області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Наступна аварія трапилась цього ж дня близько 15:45 у населеному пункті Яблунів, що у Косівському районі.

Відомо, що керманич вантажівки «МАН», 1991 року народження, мешканець Надвірнянського району, рухався на заокругленій ділянці дороги та допустив виїзд на зустрічну смугу руху. Опісля, допустив зіткнення з мотоциклом, під керуванням 43-річного жителя Косівського району. В результаті ДТП керманич двоколісника госпіталізований.

Водій вантажівки пройшов медичне освідчення на факт вживання алкоголю. Результат – тверезий.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Поліція Прикарпаття звертається до водіїв з проханням бути обачними на дорогах, не порушувати Правила дорожнього руху.

Необхідно бути обережним на дорогах, відмовтесь від ризикованих маневрувань. Обов’язково знижуйте швидкість на поворотах та враховуйте дистанцію з іншими учасниками дорожнього руху.

Пам’ятайте, що безпека на дорозі залежить від відповідальності всіх учасників дорожнього руху.