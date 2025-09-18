Ті, що помстяться за кожен обстріл: як 14-й полк БпАК палить глибоку Росію

В Україні є ті, хто відповідає ворогу на кожен жорстокий удар по мирних містах і цивільних. Це 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів, який знищує ворога не тільки на лінії зіткнення, а й на відстані тисяч кілометрів від фронту – глибоко в російському тилу. Дуже часто новини про вибухи на ворожих нафтопереробних заводах, складах боєприпасів та оборонних підприємствах, які ми читаємо у своїх телефонах, – це робота саме цього полку.

Сьогодні 14-й окремий полк безпілотних авіаційних комплексів – це формування Сил безпілотних систем ЗСУ, яке є єдиним у світі підрозділом, що працює майже з усіма наявними безпілотними літальними системами. За словами бійців полку, у західних партнерів подібних структур немає.

Це один із найефективніших і найтехнологічніших підрозділів ЗСУ, який спеціалізується на глибинних ураженнях цілей у російському тилу і є найбільш “запакованим” у світі підрозділом для проведення масштабних стратегічних операцій дронами.

Історія полку: від знайденого дрона до унікального формування

Усе почалося з випадковості. “Одного дня ми натрапили на якісь дрони на складі. Просто наштовхнулися на них у ящиках. Запитали: “Що це?”, і нам сказали: “Якесь лайно, що не літає.” Але нам стало цікаво, і ми почали розбиратися”, – згадує Каспер, один із засновників підрозділу, нинішній командир 1-го батальйону.

Це сталося у 2022 році, коли група офіцерів Сил спеціальних операцій виявила на складі невикористані дрони. Як виявилося, це “лайно, що не літає” насправді могло літати та вражати цілі. Це був іноземний дрон-камікадзе з дальністю 100-120 км.

Шлях до створення полку

Каспер не служив до 2014 року. Після Майдану разом з бізнес-партнером вирішив пройти військовий вишкіл, потрапив на службу до Сил спеціальних операцій. Брав участь у міжнародних змаганнях підрозділів ССО різних країн світу.

Початок повномасштабного вторгнення він зустрів у місті Щастя на Луганщині. Проте згодом командування направило їх захищати Київщину.

Ключовою фігурою у створенні полку також був офіцер з позивним Фідель. “У серпні 2022 року ми побачили деякі системи дальнього ураження, які не використовувалися так, як могли б. Не було системи, не було інфраструктури”, – згадує Фідель. У нього з’явилася можливість зустрітися з тодішнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

“Ми прийшли до нього з конкретною пропозицією: “Дайте нам батальйон, і ми врятуємо цю програму [дальнього ураження].” Буквально протягом 48 годин ми склали штатний розпис підрозділу, список людей, яких хотіли залучити, і окреслили, як ми працюватимемо”, – розповідає Фідель.

Головком швидко все затвердив, і у вересні 2022 року з’явився перший батальйон глибинного ураження.



У листопаді 2022 року експериментальний батальйон БпАК провів низку успішних операцій зі знищення великих логістичних вузлів ворога. На той момент новоприбулі артилерійські системи HIMARS, що завдавали уражень по великих ворожих складах з боєприпасами, могли працювати лише на глибину до 70-80 км від лінії бойового зіткнення. Застосовуючи новітні безпілотні авіаційні системи, сили новоствореного батальйону БпАК завдавали уражень по великих логістичних хабах окупантів на глибині до 120 км. Поєднання високотехнологічного озброєння з новою та неочікуваною для окупантів тактикою застосування дронів змусило росіян перенести свою логістику щонайменше на 120 км від лінії фронту. Це, своєю чергою, значно ускладнило забезпечення окупаційних військ на лівому березі Дніпра та створило передумови для успішних контрнаступальних дій Сил оборони на південному напрямку та звільненню Херсона.

Ранні успіхи сприяли стрімкому розвитку підрозділу. Вже у грудні 2022 року був сформований 2-й батальйон БпАК, а на початку 2023 року почалася робота над розширенням підрозділу до рівня полку.



22 серпня 2023 року було офіційно створено 14-й окремий полк БпАК. Його командиром став Чарлі – легендарний офіцер Сил спеціальних операцій та нині повний кавалер ордену Богдана Хмельницького. Ветеран російсько-української війни з 2014 року, Чарлі у складі 3-го полку ССО брав участь в обороні Донецького аеропорту та в низці інших успішних спеціальних операцій. Досвід планування комплексних операцій і ССО та застосування тактики малих груп заклали основу в підходах 14-го полку при роботі з новим технологічним видом озброєння.

Технічне забезпечення полку: від електричної газонокосарки до Mercedes серед дронів

2022 рік став переломним. Перші дрони-камікадзе були сирими, ніхто ще не вмів ними користуватись. Тому перше питання при розбудові нового підрозділу звучало так: “Як навчити стільки людей робити те, що до цього ніхто ще не робив?”. Так у структурі полку, крім “класичних” бойових підрозділів, з’явилися й абсолютно інноваційні: R&D секція (Research & Development) та ремонтні майстерні, без яких неможливо бути ефективними в умовах швидкого розвитку технологій.



“Метод проб і помилок і можливість оперативно модернізовувати засоби власними силами кардинально змінили хід гри. Це настільки зменшило час, за який відбувається обмін інформацією між полем бою та виробником озброєння, що ми могли протягом тижня розв’язувати проблему, яку до цього звичними підходами вирішували б місяцями, якщо не роками”, – згадує Фідель.

Еволюція полку, як жартівливо каже Каспер, нагадує “перехід від УАЗа до Бредлі”. Якщо на початку бійці працювали з одним дроном, який літав на 100-120 км і був по суті електричною газонокосаркою, то зараз полк має дрони, які можуть долати 2000 км.

“Мій перший дрон запускався з рампи – величезної катапульти з гумовою стрічкою. І щоб її розтягнути, треба було зачепити стрічку за джип. Машина застрягала у багнюці в полі”, – згадує Каспер перші місяці роботи.

Сьогодні близько 80-90% дронів, які використовує полк, українського виробництва, а решта 10% – закордонного. На початку було навпаки. “Зарубіжні моделі зараз як Toyota, а українські – як Mercedes. Наші просто на клас попереду”, – каже Каспер.

За його словами,Україна також має перевагу в гнучкості: дрон на 50 км – одна модель, на 200 км – друга, на 1000 км – третя і так далі. А головне – швидка адаптація, зворотний зв’язок з розробниками та розвиток на основі реальних потреб військових на полі бою.

У полку наразі застосовують дрони різних типів:

Розвідувальні (дальність 50-100 км)

Тактичні (до 50 км)

Оперативно-тактичні (50-120 км)

Стратегічні (до 2000 км)



Серед найвідоміших українських дронів, з якими працює полк, є “Лютий” – ударний дрон, який регулярно з’являється у відео в російських телеграм-каналах.

“Наші дрони кращі за західні аналоги. Коли йдеться про глибинні ураження, це 100% правда. Якраз таки тому, що наші виробники перебувають у прямому контакті з полем бою”, – наголошує Фідель.

Глибинні ураження: планування, втрати та результати

Глибинними ураженнями в Україні займаються кілька структур: СБУ, ГУР МОУ, а у ЗСУ – це ССО та 14-й полк СБС. За словами Чарлі, полк залучений до 30-50% від усіх глибинних ударів по Росії. “Це вже давно не робота однієї зі служб – це комплексні спеціальні операції за участю всіх Сил оборони”.

Щоб дрон досяг цілі, йому потрібно подолати кілька рубежів. Для нього прокладають спеціальні маршрути, шукають “коридори”, які дозволяють обійти ворожі системи ППО. На кожному етапі цього шляху застосовуються різні типи дронів і засобів, залежно від відстані, загроз і завдань.



Успіх на 90% залежить від планування операції. У ворога досить потужна та щільна система ППО та РЕБ, але майстерність операторів 14-го полку полягає в тому, щоб її подолати. Успіх залежить не лише від техніки, а й від планування: приманки, правильний маршрут, перенасичення чи обхід ворожого ППО.

“Навіть якщо прорветься лише 20-30% від запущених дронів, хаос, який вони створюють, – величезний. Скажімо, 30 дронів, що досягають цілі, кожен з яких несе 50-кілограмову бойову частину – це те, що я називаю справжнім “привітом””, – пояснює Каспер.

“Наш полк може запускати сотні дронів в одній місії, якщо це потрібно”, – каже він.

Про ураження цілей аналітики полку дізнаються в тому числі з відео росіян, які знімають успішні прильоти та викладають у свої соцмережі. Тому військові вкотре закликають українців не знімати та не викладати у мережу відео з результатами роботи ворожих ударних дронів, щоб не допомагати ворогу. Серед найвідоміших операцій полку – удари по аеродрому в Енгельсі та Морозовську, знищення арсеналу в Тихорецьку та 67-го арсеналу ГРАУ Міноборони РФ у Брянській області.

Філософія полку: професіоналізм і людяність

“Я завжди кажу хлопцям: ти можеш бути втомлений, злий, але як тільки виїжджаєш на задачу – ти професіонал”, – підкреслює Каспер. Успіх – це не випадковість. Це результат підготовки, злагодженості, моральної сили та планування.

Ще кілька років тому мало хто вважав БПЛА серйозною зброєю. Сьогодні створені Сили безпілотних систем, а дрони стали невіддільною частиною сучасної війни. Завдяки роботі 14-го полку ворог перестав почувати себе у безпеці майже по всій його величезній території.

Український досвід у сфері глибинних уражень за допомогою дронів є унікальним. “Наші західні партнери не мають підрозділів, як наш 14-й полк. Їх просто не існує”, – наголошує Каспер.

Західні партнери, які раніше навчали українських військових, тепер самі вчаться у нас. “Це буде наша експертиза після війни, без сумнівів. Майбутнє – за дронами, за гнучкістю, за професіоналізмом і за людським підходом в управлінні”, – впевнений Каспер.

Полк виконує місії, які увійдуть в історію. Комбінуючи традиційну зброю з дронами, створюється нова концепція “технологічних спецпідрозділів”, яка може стати основою для майбутніх реформ армій світу.

Рекрутинг до полку

У 14-му полку немає випадкових людей. До нього не можна потрапити “з вулиці” чи після “бусифікації”. Тут діє власний рекрутинговий центр. Кожен, хто має мотивацію, може подати анкету та, після проходження кількох етапів відбору, потрапити в підрозділ. Якщо людина проявляє потенціал – може допускатись і до операцій з глибинних уражень (діпстрайків). Але підрозділу потрібні люди й на інші посади: в інженерно-технічному напрямку та в підрозділах забезпечення. Інженери – це інтелектуальне ядро підрозділу, саме вони створюють технологічну перевагу перед ворогом. Серед актуальних вакансій в полку багато таких, що починаються зі слова “інженер”: інженер-конструктор, інженер з 3D-моделювання, радіоінженер, інженер-електронщик та багато інших технічних професіоналів. Підрозділи забезпечення – це “хребет” будь-якого військового підрозділу. Ці хлопці та дівчата не виконують бойових завдань напряму, але без них жодна бойова робота неможлива. Тільки завдяки їхній роботі ми бачимо в новинах яскраві кадри зі знищення ворожої техніки, арсеналів і військових об’єктів. Загалом підрозділ потребує багато кваліфікованих фахівців: медиків, бухгалтерів, водіїв, діловодів тощо.

14-й полк дає асиметричну відповідь на кожен обстріл мирних міст, на кожен злочин росіян у цій війні.

Якщо ви хочете бути з тими, хто створює пекло росіянам на їхній же території та знищує їхню військову інфраструктуру за тисячі кілометрів від лінії фронту, 14-й полк – саме ваш вибір.

