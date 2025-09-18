ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
“Dymno”: ветеран з ампутованою рукою та військовий відкрили шашличну в центрі Івано-Франківська
Диван на коліщатках в темній вітальні

“Dymno”: ветеран з ампутованою рукою та військовий відкрили шашличну в центрі Івано-Франківська

Автор: Олег Мамчур
18/09/2025 22:03
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Свою власну справу відкрили ветеран Василь Рибчук – колишній військовослужбовець 50 полку НГУ, який втратив руку на війні і Василь Кашуба – діючий військовий.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

Мʼясо тут готується з душею і подається з вогнем. А ще ви можете замовити смачний шашлик, ковбаски, рибу, рулети і ще багато смакоти, написав міський голова Івано-Франкіська Руслан Марцінків, який відвідав заклад.

  • Знаходиться “Dymno” на вулиці Пилипа Орлика, 10.
  • Або дзвоніть: 098 363 63 03.
  • Чи на сайті: https://dymno.if.ua/

“Замовляйте і підтримуйте справу наших захисників”, – закликав мер.

СХОЖІ НОВИНИ