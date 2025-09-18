“Dymno”: ветеран з ампутованою рукою та військовий відкрили шашличну в центрі Івано-Франківська

Свою власну справу відкрили ветеран Василь Рибчук – колишній військовослужбовець 50 полку НГУ, який втратив руку на війні і Василь Кашуба – діючий військовий.

Мʼясо тут готується з душею і подається з вогнем. А ще ви можете замовити смачний шашлик, ковбаски, рибу, рулети і ще багато смакоти, написав міський голова Івано-Франкіська Руслан Марцінків, який відвідав заклад.

Знаходиться “Dymno” на вулиці Пилипа Орлика, 10.

Або дзвоніть: 098 363 63 03.

Чи на сайті: https://dymno.if.ua/