Payoneer і традиційні банки: Порівняння платіжних комісій для ІТ-галузі України

В Україні спостерігається стрімкий розвиток ІТ-сектору. Однак українські IT-компанії зіштовхуються з труднощами: високими комісіями та тривалими термінами обробки міжнародних платежів. Транскордонні платежі мають важливе значення для економіки України: експорт цифрових послуг у першому кварталі 2025 року перевищив 1,5 мільярда доларів США. Однак застарілі банківські системи та непрозора структура комісій залишаються перешкодою для компаній, які прагнуть працювати на міжнародному ринку.

Для малого та середнього IT-бізнесу України кожен відсоток, втрачений через приховані комісії, — це кошти, які не були реінвестовані в розвиток. Щоб мінімізувати такі втрати, українські IT-компанії дедалі частіше обирають ефективніші фінансові платформи, як-от Payoneer — провідного фінтех-лідера, що пропонує низькі тарифи на міжнародні платежі для українського бізнесу, а також платіжні рішення для IT-галузі, адаптовані до потреб динамічної цифрової економіки.

Складнощі з міжнародними платежами: у чому недоліки традиційних банків

Українські ІТ-компанії часто змушені користуватися послугами традиційних банків для отримання платежів від клієнтів з-за кордону. Водночас такі послуги часто мають низку суттєвих недоліків, зокрема непрозорі або нестабільні валютні курси, високі комісії за банківські перекази та їх отримання, затримки з зарахуванням коштів (до п’яти днів і більше) та обмежену підтримку валют.

Згідно з останнім звітом «Барометр амбіцій малого та середнього бізнесу», підготовленим компанією Payoneer у співпраці з Oxford Economics, 46% опитаних малих і середніх підприємств заявили про співпрацю з міжнародними клієнтами, а 40% — з іноземними постачальниками. Це підкреслює нагальну потребу українського ІТ-сектору в інноваційних рішеннях для здійснення міжнародних бізнес-платежів.

Payoneer і традиційні банки в Україні: порівняння платіжних комісій

Що пропонує Payoneer у порівнянні з традиційними банками, коли йдеться про транскордонні платежі ІТ-компаній? Давайте розглянемо…

Характеристика Традиційні банки Payoneer Комісії за перекази 25−50+ доларів США за переказ (~960−1900+ грн.) Низькі комісії за міжнародні перекази для українського бізнесу Конвертація валюти Непрозора націнка (2-5%) Прозорі валютні курси Опції отримання Лише на рахунок у національній валюті Багатовалютні бізнес-рахунки для підприємців України Час надходження коштів 3-7 робочих днів Зазвичай того ж або наступного дня, залежно від партнерської платформи Приховані комісії Часто не розголошуються Жодних прихованих комісій у транскордонних платежах з України Панель управління платежами Відсутня або базова Єдина панель для відстеження та управління транзакціями

Чому ІТ-компанії в Україні обирають Payoneer

Payoneer — це платформа для транскордонних платежів, створена для задоволення реальних потреб українських компаній, для яких цифрові технології є ключовим елементом бізнесу. Ось що робить її оптимальним рішенням для компаній, які працюють в технологічному секторі України:

Прозорість та контроль : Завдяки інтуїтивно зрозумілій панелі Payoneer, компанії можуть переглядати всі вхідні та вихідні платежі, відстежувати комісії в реальному часі та безпечно здійснювати міжнародні платежі з України.





: Завдяки інтуїтивно зрозумілій панелі Payoneer, компанії можуть переглядати всі вхідні та вихідні платежі, відстежувати комісії в реальному часі та безпечно здійснювати міжнародні платежі з України. Місцева експертиза, глобальний доступ : Незалежно від місцезнаходження ваших клієнтів, ви можете отримувати платежі через рахунки в різних валютах — зокрема USD, EUR, GBP та інші.





: Незалежно від місцезнаходження ваших клієнтів, ви можете отримувати платежі через рахунки в різних валютах — зокрема USD, EUR, GBP та інші. Швидкий доступ до коштів : Платежі, здійснені через платформи або пряме виставлення рахунків, можуть бути оперативно зараховані на ваш рахунок Payoneer та виведені в національній валюті.





: Платежі, здійснені через платформи або пряме виставлення рахунків, можуть бути оперативно зараховані на ваш рахунок Payoneer та виведені в національній валюті. Економія при масштабуванні: Для ІТ-постачальників послуг, що активно масштабуються, зниження комісії всього на 1-2% за транзакцію може призвести до тисячі доларів економії щорічно. Саме тому міжнародні платежі Payoneer дають українським ІТ-компаніям конкурентну перевагу.





У міру того, як українська ІТ-індустрія продовжує масштабуватися на міжнародному рівні, гнучкість стає вирішальним фактором. Застарілі банківські системи просто не відповідають вимогам сучасної глобальної цифрової економіки.

Як українському бізнесу здійснювати міжнародні перекази

Почати з Payoneer дуже просто:

Реєстрація : Перейдіть на сайт Payoneer та натисніть кнопку «Відкрити рахунок» або «Зареєструватися».





: Перейдіть на сайт Payoneer та натисніть кнопку «Відкрити рахунок» або «Зареєструватися». Надання особистої та інформації про компанію : Вам буде запропоновано ввести такі дані, як ім’я, контактна інформація та відомості про компанію.





: Вам буде запропоновано ввести такі дані, як ім’я, контактна інформація та відомості про компанію. Верифікація : Надайте необхідні документи, що посвідчують вашу особу, та будь-яку необхідну бізнес-документацію для процедури верифікації.





: Надайте необхідні документи, що посвідчують вашу особу, та будь-яку необхідну бізнес-документацію для процедури верифікації. Прив’язка банківського рахунку : Після верифікації ви можете прив’язати свій український банківський рахунок до вашого рахунку Payoneer для виведення коштів у гривні.





: Після верифікації ви можете прив’язати свій український банківський рахунок до вашого рахунку Payoneer для виведення коштів у гривні. Отримання платежів: Після налаштування ви можете почати отримувати міжнародні платежі через свій рахунок Payoneer.

Підсумок: виходьте на міжнародний рівень — без зайвих труднощів

Цифрова економіка продовжує трансформувати економічний ландшафт України, і міжнародні платежі мають сприяти цьому розвитку, а не створювати перепони.

Завдяки Payoneer українські ІТ-компанії отримують гнучку, безпечну та прозору платформу, що усуває бар’єри та відкриває нові можливості. Від міжнародних переказів з низькими комісіями до швидких і безпечних транзакцій, Payoneer створено для тих, хто перетворює локальні ідеї на міжнародні проєкти.

