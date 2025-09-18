ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Люди на похороні під час церемонії прощання.
Диван на коліщатках в темній вітальні

У селі Вільшаниця попрощалися з воїном Назаром Плугатором

Автор: Уляна Роднюк
18/09/2025 21:58
Напередодні “живим ланцюгом” люди навколішки зустрічали Героя у місті Тисмениця, селах Клубівці, Вільшаниця і до рідного будинку загиблого.

Правда.ІФ з посиланням на Тисменицьку міську раду.

Віддати шану вірному синові України прийшли рідні, близькі, керівництво Тисменицької громади та старостинського округу, духовенство та односельчани.

Плугатор Назар Михайлович народився 03 червня 1997 року у селі Вільшаниця. У 2003 році пішов до першого класу, був старанним учнем. У 2014 – вступив до Прикарпатського національного університету, здобув фах агронома. 30 травня 2023 року став на захист нашої держави. Був матросом, водієм-електриком 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського.

Загинув 10 вересня 2025 року поблизу населеного пункту Костянтинівка Краматорського району Донецької області.

Священники моляться біля жовтого труни на вулиці.

