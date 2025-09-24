ТОП-5 локацій для осінніх мандрівок Прикарпаттям. ФОТОРЕПОРТАЖ

Цьогоріч осінь дарує багато теплих і сонячних днів, які можна провести з користю та приємністю. Наприклад, маленькою мандрівкою у чудесні місця Прикарпаття.

Їх, на щастя, не бракує, але ми вибрали п’ять, які подарують максимум задоволення, пише Репортер.

Озеро Росохан

Це високогірне озеро в самому серці Горган на висоті 1120 метрів. Старт з села Осмолода Калуського району. Слід попередити, що дорога до Осмолоди – ще те випробовування для вашого авто. Десь така ж, як до турбази «Заросляк», що під Говерлою. Але маршрут і кінцева точка справді того варті. І на відміну від Заросляка, тут не так людно.

В Осмолоді авто переважно залишають біля закинутого гуртожитку «Росохан». Звідти дорога до самого озера займе приблизно годину.

Навколо – лише тиша, шелест листя і дзвінка прохолода гірського повітря. Ідеальне місце, аби відчути гармонію, зробити неймовірні фото й подарувати собі кілька годин спокою.

Дубовий кут

Подорож до екоферми «Дубовий Кут», що у Новому Мізуні, – це як портал в інший світ. Це місце, де природа навколо дика й недоторканна. Тиша, кольори, запахи й повітря – усе заворожує.

На території ферми є зручні локації для відпочинку та фото. Наприклад, чудовий музей побуту Бойківщини. Також є можливість скуштувати крафтові сири. За п’ять кілометрів від ферми – Мізунські водоспади, де стихія води вражає якось особливо.

Бубнище. Скелі Довбуша

Ліси навколо скель у жовтні палають золотими, помаранчевими й багряними відтінками. На фоні цих кольорів кам’яні виступи виглядають дуже ефектно, як неприступні бастіони.

Кам’яні брили, осіннє листя та сонячні промені – ідеальна локація для фото. І для відпочинку з родиною та друзями. А по приїзді додому можна разом подивитись українське фентезі “Сторожова застава”. Деякі сцени знімалися саме тут.

Фото: Анатолій Глеб

Ігрець

Старт на полонину Ігрець починається з села Буківець Верховинського району (біля магазину «У Артура»). Залишаєте авто на парковці та широкою дорогою підіймаєтеся вгору.

Шлях проходить через ліс і далі виводить на простору полонину, вкриту золотистою травою. Звідти відкриваються розкішні краєвиди на Чорногірський хребет, Горгани, Покутсько-Буковинські Карпати.

В цю пору майже нема туристів, тому навколо – суцільний спокій. Чути лиш дзенькіт овечок і як вітер хилить трави.

З гори варто спуститися до хати-ґражди родини Марусяків. Цій гуцульській фортеці – 100 років. І вона, напевно, єдина в Україні хата-ґражда, яка всі роки працює за призначенням.

Тутешні ґазди – дуже привітні та гостинні люди. Вони цікаво розкажуть про свій побут на полонині, а також пригостять смачними гуцульськими стравами – якщо домовитися заздалегідь.

Сокільський хребет

Сокільський хребет восени — це справжня магія Карпат, адже більшість лісів тут листяні. Дерева переливаються усіма жовтогарячими кольорами. Найшвидший та наймальовничіший маршрут на хребет – з села Бабин Косівського району.

Широка дорога, а потім гірські стежки виведуть до Кашицького каменю. Це одна з родзинок Сокільського хребта. Камінь ще називають «Голова Довбуша». Це гігантська скельна брила висотою 150 метрів, яка справді нагадує людську голову. На скелю можна вийти, але це завдання для сміливих. Зі скелі такі види, що й не описати.

Тут не хочеться спішити. Хочеться ловити сонячні промені на каменях. Поруч на полонинці добре влаштувати неспішний перекус.

Авторка: Світлана Лелик